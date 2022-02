Pangilinan on VP debates: "Kami ang nanliligaw, tapos hindi kami pupunta?"

DAGUPAN, PANGASINAN, FEB. 19 -- Vice-presidential aspirant Francis "Kiko" Pangilinan on Saturday expressed his commitment to attend vice-presidential debates hosted by the Commission on Elections to make hunger and food election issues.

"Sa akin, pagkakataon ito na malaman ng mga botante kung ano posisyon nila sa pagkain at gutom, kung ano ang gagawin para sa mga magsasaka at mangingisda," he said.

Pangilinan said this is one of the many avenues where candidates can speak of their platform and plans should they be elected for the national post.

"Siyempre naman kailangan nating pumunta para malaman ng ating mga kababayan ano ba ang programa [at plataporma] natin. Kami ang nanliligaw, [tapos hindi kami pupunta]?" Pangilinan said in jest during his interview with Kabaleyan Cable TV in this city.

"Nililigawan namin ang ating mga kababayan para makuha natin ang matamis na oo, tapos hindi ka magpapakita? Hindi ka magpapaliwanag? Saan ka nakakita ng nanliligaw na hindi humarap at nagpakita?" he said.

"Kailangan magpakita at ipakita kung ano ang pakay mo doon sa nililigawan mo. Sino ang sasagot sa isang manliligaw na hindi humaharap?" he added.

According to Pangilinan, he will bring in these debates his plans to address the massive hunger in the country.

"Nakakatulong dahil doon mo malalaman [kung ano ang plano ng mga kandidato]. Ako isang malaking dahilan kung bakit ako tumakbo ay dahil gusto kong dalhin ang agenda ng gutom na napakatindi," he said, citing data that one in every four Filipinos experienced hunger during the pandemic.

"Nakakabuti itong debate dahil gusto kong malaman ng tao kung ano ang problema ng bansa at kung ano ang mga solusyon [na bitbit natin]," added Pangilinan, who has already confirmed his attendance to the CNN vice-presidential debates scheduled on February 26.

While he has fallen victim to character assassinations and unfounded accusations, Pangilinan remains upbeat that people will see through what is real from what is propaganda.

"Ako naniniwala kapag nalaman ng taumbayan ang ating track record [tayo ang bobotohin nila]. Alam niyo tatlong beses na akong nananalo dito sa Pangasinan. Tatlong beses niyo akong hinalal," he said.

"At bilang pagsukli, ni minsan hindi ako nasangkot sa anumang anomalya. Dahil pinagkatiwalaan ako ng Pangasinan, ipinanalo ninyo ako, ang isusukli ko sa inyo iyong tapat at maayos na panunungkulan," he added.