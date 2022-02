Press Release

February 21, 2022 Pangilinan: Kaisa ako ng mga PGH doctors ng pagsuporta kay Doc Naty "Ngayong araw, Pebrero 21, kaisa tayo sa isinasagawang panawagan ng mga dating kaklase at katrabaho sa UP-Philippine General Hospital (UP PGH) ni Dr. Maria Natividad Marian Castro o Doc Naty. Kailangan si Doc Naty para 'Dapat all may serbisyong medikal'. Bilang community doctor, front-liner siya para magamot ang mga nasa laylayan. Isinasaad ng ating Saligang Batas na ALL Filipinos, merong karapatang sumailalim sa tamang proseso bago o habang hinuhuli. Hindi pwedeng hindi niya alam kung bakit siya hinuhuli o itago siya sa mga abogado niya at kaanak. Dapat itanghal ang mga doktor na pinipiling maglingkod sa pinaka walang-wala, hindi imbentuhan ng kung ano-anong paratang. Tulad ng pagtanghal natin sa kadakilaan nina Dr. Johnny Escandor at Dr. Bobby dela Paz."