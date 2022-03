Statement of Senator Risa Hontiveros on the signing into law of Raising the Age of Sexual Consent

Isang napakagandang balita ang pagsasabatas ng Raising the Age of Sexual Consent Act na nagtataas ng age of consent mula 12 years old to 16 years old.

Bilang ina, ako ay mas napanatag na ang ating pamahalaan ay nandiyan para makinig at dumepensa sa ating mga anak. Bilang principal author, ako ay mas nabuhayan ng loob na kahit iba-iba man ang ating mga politika at paniniwala, kaya nating magkaisa para sa ating kabataan.

Nakapanlulumo ang mga kwento ng advocates na may mga batang edad 13 o 14 years old na kailangang magpatunay na hindi sila nag-consent sa isang sexual act. Ang iba, tinatanong pa kung nag-enjoy daw ba sila. Ito ay kalupitan na walang lugar sa ating lipunan.

Ilang dekada ang nagdaan bago umusad ang mga panukalang baguhin ang age of sexual consent sa Pilipinas, kaya't napakaraming Pilipino, kadalasan babae, ang naging biktima ng karahasan. Napakaraming Pilipino ang bitbit din ang trauma hanggang sa pagtanda. Ang pagpasa ng RA 11648 ay paghingi rin ng patawad sa kanila, sa lahat ng bata noon, na hindi naprotektahan ng ating mga institusyon.

Ang RA 11648 ay isa lang din sa napakaraming mga batas na gusto nating mapagtagumpayan para sa ating mga anak. Ang inakda kong Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Bill at ang Anti-Trafficking in Persons Bill ay mga panukalang naniniwala akong maisasabatas din sa lalong madaling panahon.

At higit sa lahat, nagpapasalamat tayo sa mga advocates na puspusang nagtulak sa aming mga mambabatas na ipasa ang Raising the Age of Sexual Consent Act. Salamat din kay Sen. Dick Gordon sa pag-sponsor nito sa Senado. Sama-sama, tulong-tulong, patuloy tayong magsisikap na makamit ang isang Pilipinas kung saan bawat anak natin ay namumuhay ng masaya, mapayapa, at may dignidad.