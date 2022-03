Press Release

March 11, 2022 Statement of vice-presidential candidate Kiko Pangilinan on political harassment "Kinukondena ko ang mga bulok at lumang taktika ng panunupil sa ating mga katropa. Nanawagan tayo sa PNP na huwag pagamit sa mga pulitiko para supilin ang malinis at payapang pagsuporta sa kampanya namin nina VP Leni at ng lahat ng ating kandidato pagka-senador. Political harassment ang pagdakip kahapon (March 10) kay Jonathan Mercado, na ayon sa balita ay isang lingkod-magsasaka at tapapagsalita ng Teatro Kabataan Mula sa Nayon. Dinakip siya ng PNP sa Silang pero hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy kung saan dinala ng PRO4A at pinapaikot-ikot ng pulis ang kanyang pamilya. Nakakalungkot ang mga balitang hinaharas at nire-redtag ang mga katropa natin sa Cavite at sa iba't ibang bayan, lungsod at lalawigan kung saan lumalakas na ang ating hanay para maipanalo ang magtataguyod ng Gobyernong Tapat. Bibigyan natin ng ligal na suporta si Jonathan at lahat ng hinaharas ng mga natitinag sa lumalakas nating hanay. Dahil yan ang ibig sabihin ng Katropa, walang iwanan -- at lalo na ang pinakamaliit, pinakamahina, at pinakamahirap."