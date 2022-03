Press Release

March 12, 2022 Gatchalian recommends cash aid for farmers, fishers be sent thru banks Senator Win Gatchalian recommended to the Department of Agriculture (DA) the opening of bank accounts for the beneficiaries of the fuel subsidy program to expedite the distribution of cash aid to farmers and fisherfolk and to jumpstart their financial inclusion and access to credit. The re-electionist senator likened the idea to his proposed Senate Bill No. 2251 or the One Filipino, One Bank Account Act which seeks to mandate government banks to create and maintain a bank account for every unbanked Filipino, free from any opening and maintenance fees or charges. Under Gatchalian's proposed measure, the said bank accounts may be used for the delivery of the government's public and social services. "Sa paglaganap ng serbisyong pinansyal, mahalaga ang mga bagong pamamaraan ng transaksyon sa pananalapi upang matugunan ang kawalan ng access ng mga indibidwal at organisasyon. Kung may access ang maraming Pilipino sa financial products at financial services, mas mapapabuti ang kanilang kalagayan," said Gatchalian. "Mapapabilis na ang cash transfer ng ayuda, masisiguro pa na sa tamang kamay mapupunta ang pondo ng gobyerno," he added. Gatchalian took note of a World Bank report which cited the need for the Philippine government to tap financial service providers to ramp up digital government-to-person payments and ensure the efficient distribution of cash assistance in times of crisis. In its report titled "Toward More Accessible and Inclusive Social Assistance Delivery: A Geospatial Analysis in the Philippines," WB highlighted the lack of digital payments infrastructure for recipients of the social amelioration program (SAP) which contributed to the duplication of beneficiaries and significant delay in payment delivery during the height of the lockdowns due to the COVID-19 pandemic in 2020. The low bank ownership and lack of a national ID system also hampered the release of financial assistance, the report said. According to the Bangko Sentral ng Pilipinas' (BSP) 2019 Financial Inclusion Survey, only 28.6% of the respondents with ages 15 years old and above have a formal account, which includes bank, e-money, cooperative and microfinance institution accounts and only 12.2% of these respondents have bank accounts. The same survey shows that 71% find difficulty in opening an account due to documentary requirements while 58% do not have the requirements for their loan applications in a formal financial institution. The first tranche of the P500-million fuel subsidy for the beneficiaries in the agricultural sector is expected to be released in March and the second tranche in April. # # # _______________________________________________________________________ Gatchalian: Ayuda para sa magsasaka at mangingisda ipadala sa pamamagitan ng bangko Inirekomenda ni Senador Win Gatchalian sa Department of Agriculture (DA) ang pagbubukas ng bank accounts para sa mga benepisyaryo ng fuel subsidy program upang mapabilis ang pamamahagi ng cash aid sa mga magsasaka at mangingisda at masimulan ang kanilang financial inclusion at access sa mga pautang. Inihalintulad ng re-electionist na senador ang ideya sa kanyang Senate Bill No. 2251 o panukalang One Filipino, One Bank Account Act na imandato sa government banks ang pagbubukas at pagpapanatili ng bank account ng walang sinisingil na opening at maintenance fees o charges para sa mga Pilipinong walang bank account. Sa panukalang inihain ni Gatchalian, maaaring gamitin ang nasabing bank account sa paghahatid ng pinansyal na tulong mula sa gobyerno. "Sa paglaganap ng serbisyong pinansyal, mahalaga ang mga bagong pamamaraan ng transaksyon sa pananalapi upang matugunan ang kawalan ng access ng mga indibidwal at organisasyon. Kung may access ang maraming Pilipino sa financial products at financial services, mas mapapabuti ang kanilang kalagayan," ani Gatchalian. "Mapapabilis na ang cash transfer ng ayuda, masisiguro pa na sa tamang kamay mapupunta ang pondo ng gobyerno," dagdag pa ng senador. Binanggit ni Gatchalian ang ulat ng World Bank hinggil sa pangangailangan ng bansa na kumuha ng mga financial service provider upang palawakin ang mga digital government-to-person payments at tiyakin ang mahusay na pamamahagi ng mga ayuda sa panahon ng krisis. Sa ulat ng World Bank na pinamagatang "Toward More Accessible and Inclusive Social Assistance Delivery: A Geospatial Analysis in the Philippines," binigyang-diin dito ang kakulangan ng digital payments infrastructure na nakapagdulot ng kalituhan, pagdoble ng benepisyaryo at pagkaantala sa pamimigay ng social amelioration program (SAP) noong kasagsagan ng mga lockdown dahil sa pandemya ng COVID-19 noong 2020. Ang mababang bilang ng mga nagmamay-ari ng bank account at kawalan ng national ID system ang ilan sa mga naging balakid sa pamamahagi ng tulong pinansyal, ayon pa sa nasabing ulat. Ayon sa 2019 Financial Inclusion Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), nasa 28.6% lamang ng mga respondent na may edad 15 taong gulang pataas ang may formal account kabilang na ang bangko, e-money, cooperative at microfinance institution accounts, habang 12.2% lamang ng mga respondents ang may mga bank account. Ayon pa sa naturang survey, 71% ang nagsabing nahihirapan sila sa pagbubukas ng formal account dahil sa documentary requirements, habang 58% ang walang maipakitang mga dokumento para sa kanilang mga aplikasyon sa pautang ng mga financial institutions. Ang unang bahagi ng ipamimigay na ayuda na mula sa P500 milyon na fuel subsidy ng gobyerno para sa sektor ng agrikultura ay nakatakda ngayong buwan at ang pangalawang bahagi ay ipamimigay sa Abril. # # #