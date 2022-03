Press Release

March 18, 2022 Hontiveros backs WFH arrangement for BPO, other workers during oil price crisis Senator Risa Hontiveros on Friday expressed her support for the extension of work from home arrangement for business process outsourcing workers during and even after the oil price crisis has come to pass. "I support the extension of the work from home arrangement for workers especially now that we are in the middle of an oil price crisis," she said. Hontiveros made the call as the Fiscal Incentives Review Board (FIRB) rejected the extension of remote work arrangements for BPOs. In case the companies would not comply, they risk having their tax incentives revoked which might harm their business and further delay their recovery. However, Hontiveros pointed out that the FIRB can always revise these tax incentive terms. She addressed that it is reasonable to let BPO workers continue with the work-from-home set-up to help cushion the effects of rising transport costs. "Dapat bigyan ng option ang mga manggagawa na kung kakayanin ay sa bahay na lang muna mag-trabaho para makatipid sila sa gastos sa pamasahe at maibsan ang pagod sakaling babyahe. Sa panahong ito, kailangan ng leniency pagdating sa pagpapatupad ng polisiya para sa ikabubuti ng mga manggagawa," Hontiveros said. Hontiveros said that it is erroneous for the Finance Department to say that it is important to end the work from home scheme to revive the economic demand resulting from the BPO workers' expenditure. The National Economic Development Authority (NEDA) and DOF's argument against work from home arrangements should not be legalistic, she said. "Hindi naman mababawasan ang konsumo ng BPO workers kahit saan sila nagtatrabaho. Gagastos sila at gagastos nasa bahay man o on-site magrereport. Mas lugi pa nga na gagastos sila sa gasolina o pagko-commute imbes na pandagdag na lang sa iba pa nilang essential needs sa bahay. Magkakaoras pa nga silang ipasyal ang pamilya nila dahil mababawasan ang puyat nila," she stated. Beyond the BPOs, Hontiveros said that employers should also offer the option of working from home for their workers who have performed well during the pandemic, even if they did not show-up at the site everyday. "Sa mga panahong lahat ay nabibigatan sa krisis pang-ekonomiya, tungkulin ng gobyerno na tulungang pagaanin ito para sa mamamayan. Umaasa ako na magkakaroon ng extension sa remote work arrangement, at kung maaari hindi lang sa mga BPO companies kundi sa iba pang kumpanya na pwede ang work-from-home set-up," she concluded. Hontiveros, suportado ang pagpapalawig ng work-from-home set up sa BPO, iba pang opisina Nagpahayag ng suporta si Senador Risa Hontiveros sa pagpapalawig ng work from home arrangement para sa mga manggagawa ng business process outsourcing (BPO) lalo pa ngayong patuloy na tumataas ang presyo ng langis. "I support the extension of the work from home arrangement for workers especially now that we are in the middle of an oil price crisis," ani Hontiveros. Ang pahayag ng senador ay dahil sa pagtanggi ng Fiscal Incentives Review Board (FIRB) na palawigin ang remote work arrangement para sa mga BPO. Kung sakaling hindi sumunod ang mga kumpanya, nanganganib na bawiin ang kanilang tax incentives na maaaring makapinsala sa kanilang negosyo at lalong maantala ang kanilang recovery. Ayon kay Hontiveros, maaari namang baguhin ng FIRB ang mga alituntunin pagdating sa tax incentives. Idinagdag niya na mas makatwirang hayaan ang mga manggagawa ng BPO na magpatuloy sa work-from-home set-up upang makatulong sa pag-iwas sa epekto ng tumataas na gastos sa transportasyon. "Dapat bigyan ng option ang mga manggagawa na kung kakayanin ay sa bahay na lang muna mag-trabaho para makatipid sila sa gastos sa pamasahe at maibsan ang pagod sakaling babyahe. Sa panahong ito, kailangan ng leniency pagdating sa pagpapatupad ng polisiya para sa ikabubuti ng mga manggagawa," sabi ni Hontiveros. Sinabi rin ni Hontiveros na mali ang pahayag ng Finance Department na ang pagbabalik sa opisina ng mga empleyado ng BPO ay makatutulong sa muling pagbuhay ng economic demand na bunga ng kanilang paggastos. "Hindi naman mababawasan ang konsumo ng BPO workers kahit saan sila nagtatrabaho. Gagastos sila at gagastos nasa bahay man o on-site magrereport. Mas lugi pa nga na gagastos sila sa gasolina o pagko-commute imbes na pandagdag na lang sa iba pa nilang essential needs sa bahay. Magkakaoras pa nga silang ipasyal ang pamilya nila dahil mababawasan ang puyat nila," ani Hontiveros. Dagdag pa ni Hontiveros, bukod sa mga BPO, dapat maging opsyon pa rin ang work-from-home lalo sa mga empleyado na naging maganda ang performance noon pandemic kahit na hindi sila nagrereport sa opisina araw-araw. "Sa mga panahong lahat ay nabibigatan sa krisis pang-ekonomiya, tungkulin ng gobyerno na tulungang pagaanin ito para sa mamamayan. Umaasa ako na magkakaroon ng extension sa remote work arrangement, at kung maaari hindi lang sa mga BPO companies kundi sa iba pang kumpanya na pwede ang work-from-home set-up," pagtatapos niya.