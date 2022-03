Press Release

March 18, 2022 Vice-presidential candidate Kiko Pangilinan on scrapping work-from-home for BPO workers "Naririnig ko at agree ako sa hiling ng ating mga IT-BPO workers at sa panawagan ng PEZA na ipagpatuloy ang work-from-home o di kaya ang hybrid work scheme para sa ating mga kababayang nagtratrabaho sa BPO industry hanggang Setyembre. Hindi pa po tapos ang pandemya. Naririyan pa rin ang panganib sa kalusugan. At nalalaman po ng lahat ang sunod-sunod at patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado bunsad ng patuloy ng paglusob na ginagawa ng Russia sa bansang Ukraine. Malaking tulong ang matitipid sa gastusin sa pang-araw-araw ng bawat pamilya ng IT-BPO workers ang pagpapatuloy ng work-from-home na set-up. Imbes na mapunta sa pamasahe o pang gasolina, ang lumiliit na budget ay mapupunta sa pagkain, upa sa bahay, pambayad ng kuryente at tubig. Tutol ako sa panawagan ng FIRB (?Fiscal Incentives Review Board) at ni Socioeconomic Planning Secretary Karl Chua na bumalik ang ating mga BPO workers sa pagtratrabaho sa opisina. Itigil ang pagpapatupad ng mga polisiyang hindi kinunsulta at sinasangayunan ng mga nakataya at nakakaalam sa industriya ng IT-BPO.