Press Release

May 25, 2022 Pangilinan: Paghandaan ang nakaambang krisis sa pagkain at gutom "Hamon sa susunod na administrasyon na bigyang solusyon ang malawakang gutom at ang pagsirit ng presyo ng pagkain. Dapat paghandaan ang nakaambang krisis sa pagkain at gutom. Hindi lang presyo ng gasolina ang apektado sa kasalukuyang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Malaking dagok din sa food security dito sa Pilipinas gayundin sa ibang bansa ang patuloy na sigalot na ito. Dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, tumaas ang presyo ng pataba at pestisidyo, gayundin ng transportasyon. Sa inilabas na report ng UN Food and Agriculture Organization (FAO) noong Marso, itinigil na muna ng dalawang bansa ang pag-e-export ng iba't ibang uri ng grain shipments tulad ng wheat at corn. Ang Russia at Ukraine ay nagtatala ng 28 percent world wheat exports samantalang 13 percent naman sa corn exports bago ang digmaan. Ramdam na ng ibang bansa ang epekto ng pagtigil ng exportasyon na ito at hindi magtatagal ay mararamdaman na rin ito dito sa Pilipinas. Kapag nagkataon, kawawa na naman ang mga ordinaryong Pilipino. Siguradong gutom ang aabutin natin. Kung mayroong aral na mahihinuha dito, ito ay dapat hindi reliant ang Pilipinas sa ibang bansa sa usapin ng ating pangangailangan sa pagkain. Kailangan nating suportahan ang ating mga magsasaka't mangingisda upang makapag-produce sila ng sapat na pagkain para sa ating mga kababayan. Laging ipinagmamalaki na tayo'y bansang agrikultural ngunit kulang na kulang ang suporta sa sektor ng agrikultura. Matinding kahirapan ang dinaranas ng ating mga magsasaka't mangingisda. Baon sila sa utang na nagiging resulta sa pagbebenta ng kanilang mga sakahan at ari-arian. Nakakalungkot at nakakadismaya. Kaya naman ang hamon sa ating susunod na administrasyon ay tutukan ang problema ng gutom sa pamamagitan ng pagpapatibay sa sektor ng agrikultura. May mga batas na tayo na naglalayong bigyang tugon ang problemang ito katulad ng Sagip Saka Act of 2019. Kapag na-implementa nang maayos ang batas na ito, tiyak mabibigyan ng pantay na oportunidad ang ating mga magsasaka't mangingisda at mararamdaman nila ang suporta mula sa gobyerno. Kapag sinuportahan sila nang buo at kapag sinuportahan sila nang hindi binubulsa ang pondo, tiyak dadami ang kanilang ani at huli. Kapag marami na ang supply ng pagkain, bababa na ang presyo nito. Lahat tayo makikinabang at tiyak walang Pilipino ang kakalam ang sikmura.