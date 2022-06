Press Release

May 30, 2022 Villanueva: Passage of P1K social pension fulfills campaign promise Re-elected Senator Joel Villanueva fulfills one of his campaign promises as Senate Bill No. 2506 which proposes a P500 increase in the monthly social pension for indigent senior citizens is passed on third reading in the Senate on Monday (May 30). "This is a huge blessing as we have already fulfilled one of our campaign promises even before our new Senate term started," the senator said. Villanueva, sponsor of the bill, recalls his meeting with senior citizens during his reelection campaign, where most of them emphasized that the current monthly pension of P500 is not enough as this only goes to their maintenance medicines. "Tumaas na po ang presyo ng bilihin, marapat lang na itaas rin ang monthly social pension ng mga indigent senior citizens from ₱500 to ₱1,000," Villanueva said. In addition to increasing the monthly social pension for indigent senior citizens from P500 to P1,000, the bill also provides options other than cash payout for the pension to reach the target beneficiary. The transaction fee, if any, shall not be charged to the beneficiary. "May mga seniors po na wala talagang maaasahan at hindi na kayang magtrabaho at hindi kayang suportahan ng mga kamag-anak o kaya walang kamag-anak. The ₱1,000 social pension is the least we can give them," he added. The bill also transfers the implementation, distribution, and management of the social pension for senior citizens from the DSWD to the National Commission of Senior Citizens (NCSC) within a period not exceeding three (3) years. "Ang Senate Bill 2506 ay isang malaking regalo para sa ating mga seniors na matagal nang dinarasal ang dagdag na social pension. Higit po sa lahat, ito'y pagpapaigting sa kulturang Pilipino na may pagtatangi sa ating mga lolo, lola, nanny, impo, ingkong, at iba pa," Villanueva said. Pagpasa ng 1k na pension sa senior citizens, pangakong natupad -- Villanueva Natupad na ang pangako ni Sen. Joel Villanueva na ipasa sa Senado ngayong Lunes (May 30) ang Senate Bill No. 2506 na naglalayong itaas ang monthly social pension para sa mga indigent senior citizens. "Ito ay isang malaking blessing dahil naisakatuparan na natin ang isa sa ating mga pangako noong kampanya, hindi pa man nagsisimula ang ating panibagong termino sa Senado," sinabi ni Villanueva. Inalala ni Villanueva, na sponsor ng panukalang batas, ang mga pagpupulong niya kasama ang mga senior citizens noong kampanya, kung saan dumulog sila sa senador at nagsasabing hindi sapat ang P500 na kasalukuyang pension na napupunta lamang sa kanilang maintenance medicines. "Tumaas na po ang presyo ng bilihin, marapat lang na itaas rin ang monthly social pension ng mga indigent senior citizens from ₱500 to ₱1,000," ani Villanueva. Bukod sa pagtaas ng monthly social pension para sa indigent senior citizens na ginawang P1000 mula sa P500, nakasaad din sa panukalang batas ang ibang mga paraan bukod sa cash payout para sa pension upang mas maabot ang mga target beneficiary. Ayon sa panukalang batas, hindi ibabawas sa mga benepisyaryo ang transaction fee, kung meron man. "May mga seniors po na wala talagang maaasahan at hindi na kayang magtrabaho at hindi kayang suportahan ng mga kamag-anak o kaya walang kamag-anak. Ang ₱1,000 social pension ang pinakamaliit na bagay na maari nating ibigay sa kanila," dagdag ni Villanueva. Ayon sa batas, malilipat rin ang implementasyon, distribusyon at pamamahala mula sa DSWD papunta sa National Commission of Senior Citizens (NCSC) sa loob ng tatlong taon. "Ang Senate Bill 2506 ay isang malaking regalo para sa ating mga seniors na matagal nang dinarasal ang dagdag na social pension. Higit po sa lahat, ito'y pagpapaigting sa kulturang Pilipino na may pagtatangi sa ating mga lolo, lola, nanny, impo, ingkong, at iba pa," sinabi ni Villanueva.