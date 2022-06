SENATOR JOEL VILLANUEVA'S MANIFESTATION ON THIRD READING

SB 2506 Social Pension of Indigent Senior Citizens Bill

Mr. President and distinguished colleagues:

The amount of ₱500 monthly social pension for indigent senior citizens has remained unchanged for more than a decade since it has been first established in Republic Act No. 9994 or the "Expanded Senior Citizens Act of 2010". Hindi na po magkasingtulad ang halaga ng limangdaan noon at limangdaan ngayon. Tumaas na po ang presyo ng bilihin, marapat lang na itaas rin ang monthly social pension ng mga indigent senior citizens from ₱500 to ₱1,000.

Today we are accomplishing this task through the passage on Third Reading of Senate Bill No. 2506 or the Social Pension of Indigent Senior Citizens Bill.

Maraming salamat po lalo't higit kay Senate President Tito Sotto at sa mga kasamahan nating nag-file ng panukala para rito: Senator Grace, Senator Sonny, Senator Kiko, Senator Nancy, Senator Leila, Senator Bong Revilla, Senator Risa, gayundin po kina Senator Bong Go at sa ating Majority Leader, Senator Migz for co-authoring this measure.

Marami po sa ating mga matatandang kababayan ang sa halip na nag-e-enjoy na lang sa buhay ay aligaga pa sa kakaisip kung saan kukuha ng pambili ng gamot.

May mga seniors po na wala talagang maaasahan at hindi na kayang magtrabaho at hindi kayang suportahan ng mga kamag-anak o kaya walang kamag-anak... the ₱1,000 social pension is the least we can give them.

Ginoong Pangulo, ang Senate Bill 2506 ay isang malaking regalo para sa ating mga seniors na matagal nang dinarasal ang dagdag na social pension.

Higit po sa lahat, ito'y pagpapaigting sa kulturang Pilipino na may pagtatangi sa ating mga lolo, lola, nanny, impo, ingkong at iba pa.

Muli, marami pong salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.