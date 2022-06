Senadora Pia at grupo ng mga doktor, nanawagan kay Pangulong Duterte na i-veto ang Vape Bill bago bumaba sa pwesto

"I-veto ang Vape Bill!"

Ito ang nagkakaisang panawagan nina Senadora Pia Cayetano at grupo ng mga doktor kay Pangulong Rodrigo Duterte bago ito bumaba sa pwesto sa Hunyo 30.

Nauna rito, ibinulgar ni Senadora Cayetano na nito lamang Biyernes, Hunyo 24, opisyal na nai-transmit ng House of Representatives ang enrolled copy ng Vape Bill sa tanggapan ng Pangulo sa Malacañang.

Kinuwestyon ng senadora ang aniya'y 'last-minute' transmittal ng Kamara, kung saan may tatlong 'working days' na lang ang natitira sa termino ni Pangulong Duterte.

Ito'y sa kabila rin na limang buwan na ang lumipas mula nang ipasa ng Kamara at Senado ang bicam version ng kontrobersyal na panukala noong Enero 26.

"Clearly, the transmittal of the bill at this late hour is a devious attempt to evade scrutiny from the outgoing administration, and to get the bill passed on to the next administration," ayon kay Cayetano.

"Pangulo ng Pilipinas si Presidente Duterte hanggang 11:59 ng Hunyo 30. Umaasa ako na hanggang sa huling saglit ay ipaglalaban nya ang kalusugan ng mga Pilipino. Mahal na Pangulo, please veto the Vape Bill," diin ng principal sponsor ng Sin Tax Law.

Samantala, sabay ding nanawagan ang grupo ng mga doktor para sa presidential veto ng Vape Bill dahil sa anila'y 'malaking banta' nito sa kalusugan ng mamamayan.

Babala nina Dra. Maricar Limpin, Dr. Ulysses Dorotheo, Dra. Racquel Gonzalez, at Dr. Kenneth Hartigan-Go, pahihinain ng Vape Bill ang kasalukuyang regulasyon ng gobyerno sa pamamagitan ng paglilipat ng awtoridad sa e-cigarettes mula sa Food and Drug Administration (FDA) patungo sa Department of Trade and Industry (DTI).

Anila, hihikayatin ng Vape Bill ang mga kabataan na malulong sa e-cigarettes sa pamamagitan ng pagpapababa ng 'minimum age of access' sa naturang mga produkto, mula sa 21 taong gulang sa ilalim ng Sin Tax Law tungo sa 18 taong gulang.

Dagdag ng mga doktor, pahihintulutan din ng Vape Bill ang pagbebenta ng iba't ibang vape flavors para maakit ang mga kabataan. Taliwas ito sa kasalukuyang regulasyon na naglilimita lamang sa dalawang flavors ng vapes, kabilamg ang plain menthol at plain tobacco.

"Nananalig kami na ito (Vape Bill veto) ang magiging final act at legacy ni Pangulong Duterte para protektahan ang kalusugan ng mga Pilipino, lalo ng mga kabataan," ayon kay Dra. Limpin, pangulo ng Philippine College of Physicians.

Magugunita na una na ring nagpahayag ng suporta sa panawagang i-veto ang Vape Bill ang mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang Department of Health (DOH), FDA, at maging ang Department of Education (DepEd).