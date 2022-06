Sen. Joel Villanueva's statement on the inclusion of Mayor Toby Tiangco in NICA's list of alleged smuggling protectors

Dapat bigyang linaw ng NICA ang basehan ng kanilang listahan. Napakahilaw ng listahang ito. Nasaan ang mga facts na susuporta sa kanilang report? Paano nila nabuo ang listahang ito? Paano nila na-validate ang one-page bond paper matrix na walang kahit anong paliwanag? In fact, may mga nag-react na kapangalan ng nasa listahan dahil pinagpipiyestahan sila.

Nakasaad sa mismong Committee Report na for the past 5 years, from 2016 to 2021, apat na kaso lang ng smuggling ang nai-file sa korte na may probable cause. Yung dalawa sa apat na kaso, Navotas City ang complainant. Ang hirap naman pong isipin na yung tumutugis sa smuggler ay kakampi ng smuggler.

Hindi intensyon ng Committee Report na kasuhan ang mga taong nabanggit. Ang rekomendasyon lang po ay mga hakbang kung papaano mabibigyang solusyon ang problema ng talamak na agricultural smuggling sa bansa. Mas mahalaga po na mas mapagtuunan ng pansin ang mga executive at legislative recommendations na nakasaad dito.

Naniniwala po tayo sa malinis na intensyon at masigasig na commitment ni Mayor Toby na puksain ang smuggling sa Navotas. Unfair ito sa kanya and I personally believe na ang Toby Tiangco na kasama sa listahan ay hindi si Mayor Toby Tiangco na kalaban ng mga smugglers.