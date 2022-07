Press Release

July 5, 2022 Gatchalian seeks Senate inquiry to address power supply problem in Occidental Mindoro Even if Occidental Mindoro's power supply has been restored after it was hit by a three-day blackout that started last June 25, Senator Win Gatchalian is seeking a Senate investigation to address the problem of power interruptions plaguing the province for several years now. "Kung walang kuryente, walang negosyo, walang kita ang mga tao. At kung magpapatuloy pa ito sa mga susunod na buwan, maaaring maapektuhan pati ang pagpasok sa paaralan ng mga mag-aaral. Hahayaan na lang ba natin na ganito na lang palagi ang sitwasyon sa Occidental Mindoro?" Gatchalian asked. "The locals are complaining to me. It's time we get to the bottom of the recurring power problem in the province," he said. Gatchalian will file a resolution to have the Senate direct the appropriate committee to conduct an inquiry in aid of legislation on the matter, highlighting the need for a supply reliability and power quality and to protect consumers from losses attributed to power outages. The senator noted that he even had his personal experience of power interruption when he visited the province during the last campaign period. Reports said that Occidental Mindoro Consolidated Power Corp. (OMCPC) stopped supplying electricity to Occidental Mindoro Electric Cooperative Inc. (OMECO) last June 25 because its power supply agreement to the electric cooperative has already expired. Power supply resumed last Monday. The Energy Regulatory Commission (ERC) has provisionally approved a power supply agreement (PSA) between OMECO and OMCPC to augment the power supply issue and end the lingering rotational outages. OMECO is the electric cooperative servicing the franchise area of Occidental Mindoro with a total of 240,887 household connections. "Kung hindi mabibigyan ng solusyon ang problemang ito, mapag-iiwanan ang probinsya ng Occidental Mindoro. Malaking bagay ang pagkakaroon ng tuloy-tuloy na suplay ng kuryente, may pandemya man o wala. Isa itong dahilan sa mabilis na pag-unlad ng isang lugar o ng buong bansa. Kung hindi sapat ang mga umiiral na batas para tugunan ang problema sa suplay at kalidad ng kuryente sa Occidental Mindoro o kahit saan pa mang lugar o probinsiya, maaari tayong magbalangkas ng mga bagong batas o reporma sa mga kasalukuyang batas," Gatchalian said in justifying his call for an inquiry in aid of legislation. Gatchalian pinaiimbestigahan sa Senado ang problema sa kuryente sa Occidental Mindoro Sa kabila ng panunumbalik ng suplay ng kuryente sa Occidental Mindoro matapos ang tatlong araw na blackout na nagsimula noong Hunyo 25, nais paimbestigahan ni Senador Win Gatchalian ang paulit-ulit na power interruption na ilang taon nang problema ng lalawigan. "Kung walang kuryente, walang negosyo, walang kita ang mga tao. At kung magpapatuloy pa ito sa mga susunod na buwan, maaaring maapektuhan pati ang pagpasok sa paaralan ng mga mag-aaral. Hahayaan na lang ba natin na ganito na lang palagi ang sitwasyon sa Occidental Mindoro?" tanong ni Gatchalian. "Nagrereklamo sa akin ang mga residente. Nararapat lang na alamin ang pinag-uugatan nitong paulit-ulit na problema sa kuryente ng probinsya," aniya. Maghahain ng resolusyon si Gatchalian upang atasan ang komite sa senado na may hurisdiksyon sa isyu na magsagawa ng imbestigasyon upang makapagbalangkas ng batas na tutugon sa pagkakaroon ng maaasahang suplay ng kuryente sa lugar. Naranasan mismo ng senador ang problema sa kuryente sa lugar noong minsang bumisita siya doon noong kasagsagan ng kampanya. Ayon sa mga ulat, tumigil ang Occidental Mindoro Consolidated Power Corp. (OMCPC) sa pagsusuplay ng kuryente sa Occidental Mindoro Electric Cooperative Inc. (OMECO) noong Hunyo 25 matapos mapaso ang kontrato nito sa nasabing kooperatiba. Naibalik ang pagseserbisyo nito noong nakaraang Lunes. Pansamantalang inaprubahan ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang isang power supply agreement (PSA) sa pagitan ng OMECO at OMCPC upang makapagbigay ng kaukulang suplay at maiwasan na ang rotational brownouts. Ang OMECO ang electric cooperative na nagseserbisyo sa 240,887 na mga kabahayan sa franchise area ng Occidental Mindoro. "Kung hindi mabibigyan ng solusyon ang problemang ito, mapag-iiwanan ang probinsya ng Occidental Mindoro. Malaking bagay ang pagkakaroon ng tuloy-tuloy na suplay ng kuryente, may pandemya man o wala. Isa itong dahilan sa mabilis na pag-unlad ng isang lugar o ng buong bansa. Kung hindi sapat ang mga umiiral na batas para tugunan ang problema sa suplay at kalidad ng kuryente sa Occidental Mindoro o kahit saan pa mang lugar o probinsiya, maaari tayong magbalangkas ng mga bagong batas o reporma sa mga kasalukuyang batas," paliwanag ni Gatchalian sa kanyang panawagang imbestigasyon.