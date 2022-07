Press Release

July 15, 2022 Transcript of Sen. Joel Villanueva's interview on DZBB's "Bangon na Bayan" with Joel Reyes Zobel

On DBM's proposal to rightsize the government bureaucracy

July 15, 2022 Joel Reyes Zobel: Kaya namin po kayo tinawagan bilang dating chairman ng committee on labor diyan po sa Senado, ano po ang posisyon ninyo doon sa balak na rightsizing ng burokrasya. Sen. Joel Villanueva Una po sa lahat, kapag sinabing rightsizing, hindi ibig sabihin nito ay downsizing. Kasi po ang rightsizing maaring makagawa ng mas maraming trabaho. Halimbawa, kung mas ma-identify ang trabaho para sa ICT at integration ng technology sa government services, kailangang magdagdag ng trabaho. Yung rightsizing, I think, we are in the right direction na sinasabi po ng DBM na kailangan natin ng isang mas efficient bureaucracy, lean and responsive government workforce. We fully support that call. At the same time, ang ganda kasi ng binabanggit ninyo kanina kasi assuming lang na 5% of the 2 million total population of government workers would be reduced, around Php 14.8 billion taun-taon ang mase-save ng gobyerno. Kung iyan po ang sinasabi na wala nang ginagawa o duplication of duties and responsibilities, para po sa atin bilang dating pinuno ng labor committee, pwede namang bigyan sila ng training, upskilling and retooling program para makapasok po sila kung saan mas mapapakinabangan sila. At the same time, ang lagi ko pong pino-point out for the past 6 years, bago sana tayo mag-aral nito-lagi ko pong dini-discuss ito every budget deliberations-dalawang bagay: Una, roughly one out of ten authorized positions in the national government remains to be unfilled. For example in 2022, ang unfilled positions ay 178,128. JRZ Marami po pala ano? SJV Kung ikukumpara niyo po noong 2019, 191,229 iyan. Every year lagi nating bini-bring up ito. Ganyan kalaki ang unfilled positions. Another question is that iyong significant number of government workers under Job Order o Contract of Service, napakadami po. For example, ang latest po noong August 2021, there are around 100,895 JOs and COS workers in the national government alone. Hindi pa po kasama diyan ang LGUs. Ang JOs and COS workers sa GOCCs at SUCs nasa 40,000 na din po yan. So ang tanong, bakit andaming unfilled, at ang daming JOs at COS? So parang hindi nagja-jive. Para sa akin, tingnan muna natin ito, at the same time makakagawa tayo ng recommendation kung ano yung dapat i-downsize, ano yung mga nagdodoble ang trabaho. Until now, it has been going on for a long time, at every year bini-bring up natin ito. JRZ Ano po iyon, walang qualified na mag-fill up ng positions na iyon kaya ganyan pa rin karami? SJV Iniiwan po laging unfilled. For example, ang DepEd OSec ngayong 2022, 46,000 ang unfilled. Unfilled sa DOH sa OSec alone: 14,241. DPWH: 5,000. Kapag pinuntahan po ninyo ang kanilang Job Order, for example ang DepEd ang Job Order nila for 2021 ay 9,638. DPWH, 20,745 job orders po lahat yan, while they have unfilled positions na 5,040 by 2022. I think ito ang major na dapat tingnan muna natin kasi bakit nga ganoon ang nangyayari. Ilan sa mga napag-alaman na natin, iyong mga ginagawang unfilled positions, may item yan, yung savings niyan nagiging bonus kasi. JRZ Ah. So sa tingin ninyo sinasadya ito? SJV Parang sadyang may hindi sinasadya (laughs). Iyan ang gusto nating makita rin kasi ayaw nating maging ganoon. Again, yung call ng DBM ni Sec. Pangandaman, about lean and efficient bureaucracy, and we are very supportive about it. JRZ Ngayong nabanggit ni Sec. Pangandaman na halos kalahating milyong kawani ng pamahalaan ang maapektuhan nito, sa tingin niyo ba ito ay napapanahon, considering na medyo mahirap po ang buhay ngayon? Kumbaga kung meron po tayong pwedeng ampunin na mga kababayan natin, gagawin ng pamahalaan yan, this is the right time to do it. Pero sa tingin niyo napapanahon itong rightsizing na ito? SJV When you want to talk about efficiency in government-iyong mga bureaucracy, mga ahensiya-napapanahon po. Napakahalaga po na bigyan natin sila hindi lang ng isang exit point na "wala na kayo, umalis na kayo". Meron po tayong tinatawag na retraining, retooling. May programa dapat ang pamahalaan. We filed last Congress and we filed this again this Congress ang pagbuo ng National Employment Recovery Strategy which will be part of the bigger National Employment Action Plan ng bansa para masiguro na yung lahat ng naghahanap ng trabaho o mawawalan ng trabaho, tuloy-tuloy talaga ang reskilling, retooling, upskilling ng mga government workers pati na mga support services including yung job facilitation, unemployment insurance under the GSIS... Alam niyo po, ang general rule talaga is you can't abolish an office without legislative action. But syempre, the president can reorganize the Executive Department based on its power of control over mga ahensya, enshrined naman iyan sa Constitution natin. May Administrative Code Section 31 po na nagbibigay kapangyarihan sa pangulo ng continuing authority to reorganize his office. Pero lagi nating sinasabi siyempre na iba pa rin ang batas, kasi ang values of having a reorganization law, mas stronger po ang basis for reorganization. At the same time, may additional yan na retirement benefits, may be provided other than the provision ng existing law, for example ng GSIS Law, as amended ng Republic Act No. 8291. JRZ O kaya, puwede naman po siguro, Senador, na kung matutuloy po ito, baka pwede nating ipanukala na-kung wala silang pwesto sa gobyerno itong mga maaapektuhan nitong rightsizing-baka meron silang puwesto sa pribadong sektor. Iyong mga kukuha ng kawani galing sa pamahalaan, baka puwedeng bigyan sila ng incentive. SJV I certainly agree with that. For example itong binabanggit natin na job order, noong last Congress pa nagfile tayo ng Security of Tenure Bill para sa mga incumbent na casual at contractual employees ng gobyerno na nagrender ng at least five years of service. Sa private, pagkatapos ng six months, regular ka na; ito five years na, ten years na nandoon pa rin sa JO. at the same time, yung Skills Certificate Equivalency Program napakahalaga, under which yung Civil Service Commission can grant civil service eligibility to holders of National Certificates ng TESDA, para makita talaga na meron silang kaalaman at kasanayan na pwedeng magamit sa job facilitation. Kung aalis man sila dito, meron silang mapupuntahang ibang ahensya sa pribadong sektor, pwede nating magawa ang job facilitation. JRZ Quickly, ano po ba ang priority bills mo sa papasok na Kongreso? SJV Iyon pong nabanggit natin kanina na National Employment Recovery Strategy. Napakahalagang bagay na meron tayong blueprint na plano natin kung ilang trabaho ang malilikha taun-taon. This year, ang target po natin is 2 million jobs under the NERS program, but it will expire this year. We wanted to institutionalize this program kasama ng lahat ng ahensya ng pamahalaan, kasama din ang pribadong sektor dahil may mga programa po tayo. For example, sa mga training programs na maaaring gamitin po natin na customized doon sa mga industriya at mga kumpanya para pagkatapos ng training may trabaho sila, may subsidy coming from the government, scholarship programs, etc. Isa pa po ang Magna Carta of Seafarers.Kausap natin ang mga seafarers natin na importanteng napoprotektahan natin sila. One-third ng mga seafarers sa buong mundo ay mga Pilipino. It will be a plus factor sa ipinasa nating Department of Migrant Workers. Marami pa pong iba on job creation at iba pa. JRZ Aabangan po natin iyan, senador. In the meantime, salamat at pinaunlakan mo ang aming imbitasyon. Salamat po sa oras niyo. SJV Karangalan ko lagi ang makasama kayo.