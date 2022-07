Batman and Robin: Padilla Ready to Team Up with Sen. Dela Rosa on Supporting NTF-ELCAC

Batman and Robin.

This is how Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla described his potential teamup with Sen. Ronald "Bato" dela Rosa in pushing support for the programs of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Padilla said the NTF-ELCAC has good programs to address the threats from the communist rebels via development programs especially in remote areas.

"Ang magiging panukala ni Sen Bato diyan, palagay ko po kami ni Sen. Bato palagay ko kami ang Batman and Robin diyan (As far as Sen. dela Rosa's intentions to support the NTF-ELCAC are concerned, I believe we can be a 'Batman and Robin' tandem)," Padilla said in an interview on SMNI.

"Nakita natin na may magandang epekto ang proyekto ng NTF-ELCAC sa malalayong barangay na hindi naaabot ng gobyerno. Ang katotohanan, ang NTF-ELCAC yan ang nagpapalapit ng gobyerno sa tao (We have seen the positive effects of the NTF-ELCAC's projects especially in remote barangays that are not accessible to everyone. In fact, the NTF-ELCAC in many cases has been the bridge between government and the people)," he added.

On Monday, Padilla voiced support for institutionalizing the NTF-ELCAC due to its development projects in areas cleared of the New People's Army (NPA)'s influence.

He also threw his full support behind localized peace talks which he said have been effective.

"Ang NTF-ELCAC naging mukha tayo niyan noong tayo nasa Philippine Army. Naging mukha tayo niyan nang tayo pumupunta sa malalayong lugar, nakikipagusap tayo ay nag-welcome sa mga nag-surrender. Ito pabor ako rito. Isa ito sa mga programa ng gobyerno na napakaganda (I served as the face of the NTF-ELCAC having been in the Philippine Army. I talked to and welcomed surrenderees. I am in favor of this, this is one very good government program)," aniya.

Batman and Robin: Sen. Padilla, Handang Maging Partner ni Sen. Bato sa Pagsuporta sa NTF-ELCAC

Batman and Robin.

Ito ang paghambing ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla sa posibleng tambalan nila ni Sen. Ronald "Bato" dela Rosa sa pagsulong ng suporta para sa programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Ani Padilla, maganda ang mga programa ng NTF-ELCAC para sa pagtugon sa mga rebeldeng komunista sa pamamagitan ng mga development programs lalo na sa mga malalayong lugar.

"Ang magiging panukala ni Sen Bato diyan, palagay ko po kami ni Sen. Bato palagay ko kami ang Batman and Robin diyan," ani Padilla sa panayam sa SMNI.

"Nakita natin na may magandang epekto ang proyekto ng NTF-ELCAC sa malalayong barangay na hindi naaabot ng gobyerno. Ang katotohanan, ang NTF-ELCAC yan ang nagpapalapit ng gobyerno sa tao," dagdag niya.

Nitong Lunes, sinabi ni Padilla na pabor siya sa pag-institutionalize ng NTF-ELCAC dahil maganda ang programa nito sa paghatid ng development project sa mga lugar kung saan nawala na ang impluwensya ng New People's Army (NPA).

Iginiit din ng mambabatas na ang localized peace talks ay "napatunayan na effective" dahil "witness ako dyan."

"Ang NTF-ELCAC naging mukha tayo niyan noong tayo nasa Philippine Army. Naging mukha tayo niyan nang tayo pumupunta sa malalayong lugar, nakikipagusap tayo ay nag-welcome sa mga nag-surrender. Ito pabor ako rito. Isa ito sa mga programa ng gobyerno na napakaganda," aniya.