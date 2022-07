Press Release

July 20, 2022 Half of Filipinos think public school teachers are underpaid; Gatchalian to push teacher salary hike Results of a survey reveal that half of Filipinos think public school teachers are underpaid. For Senator Win Gatchalian, this puts urgency on passing his topmost priority measure which is to raise the salary of the country's public school teachers. Based on the results of a Pulse Asia survey conducted on June 24-27, 50% of respondents think that public school teachers are underpaid, 37% think that they have enough salary, while only 3% say that they are overpaid. Ten percent of respondents cannot say whether teachers are underpaid, overpaid, or have enough salary. The survey, which Gatchalian commissioned, had 1,200 respondents. More than half of those belonging to Classes ABC (57%) and E (53%) think that public school teachers are underpaid. Almost half (48%) of those in Class D also think that public school teachers are not adequately paid. Gatchalian has also been pointing out that when it comes to entry level pay, Filipino public school teachers are being left behind by their counterparts in the ASEAN region. In Indonesia for example, the entry-level pay of teachers is P66,099 compared to the P25,439 entry-level pay of Filipino teachers. In Senate Bill No. 149 or the proposed Teacher Salary Increase Act, Gatchalian proposes to raise the Salary Grades of Teacher I from Salary Grade 11 (P25,439) to Salary Grade 13 (P29,798), Teacher II from SG 12 (P27,608) to SG 14 (P32,321), and Teacher III from SG 13 (P29,798) to SG 15 (P35,097). Raising the salaries of public school teachers was one of Gatchalian's campaign promises. "Panahon na upang itaas natin ang sweldo ng ating mga guro, lalo na't sila ay napakahalagang sangkap sa pagkakatuto ng ating mga kabataan. Kung maitataas natin ang kanilang mga sahod, maitataas din natin ang kanilang morale at mahihikayat din natin ang mas maraming mga kabataan na kumuha ng kurso sa pagtuturo," said Gatchalian, Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. Increasing the salary of public school teachers is consistent with Republic Act No. 4670 or the Magna Carta for Public School Teachers, Gatchalian pointed out. The law provides that teachers' salaries shall compare favorably with the pay in other occupations and should ensure a reasonable standard of life for teachers and their families. Gatchalian also plans to seek amendments to the Magna Carta for Public School Teachers to make it more responsive to present-day challenges. Pagtaas ng sahod ng public school teachers prayoridad ni Gatchalian sa 19th Congress Lumabas sa pinakahuling survey ng Pulse Asia na kalahati ng mga Pilipino ang naniniwalang underpaid o hindi nababayaran nang sapat ang mga guro sa mga pampublikong paaralan. Para kay Senador Win Gatchalian, ipinapakita nito na mahalagang maipasa ang panukalang itaas ang sweldo ng mga public school teachers, ang una sa listahan ng kanyang mga prayoridad na panukalang batas sa 19th Congress. Batay sa resulta ng survey na isinagawa noong June 24-27, kalahati (50%) ng mga kalahok ang naniniwalang underpaid ang mga public school teachers. Halos apatnapung (37) porsyento ang naniniwalang sapat ang kanilang sahod, samantalang tatlong (3) porsyento lamang ang naniniwalang sila ay overpaid o sobra pa ang sinasahod. Sampung (10) porsyento naman ang nagsasabing hindi nila matukoy kung kulang, sapat, o sobra ang sahod ng mga guro. May isang libo at dalawang daang (1,200) mga kalahok sa survey na kinomisyon ni Gatchalian. Mahigit kalahati sa mga nasa Classes ABC (57%) at E (53%) ang naniniwalang hindi sapat ang sahod ng mga guro. Halos kalahati naman (48%) ng mga nasa Class D ang naniniwalang hindi sapat ang sahod ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Binigyang diin ni Gatchalian na pagdating sa entry level pay, napag-iiwanan na ang mga public school teachers sa bansa kung ihahambing sa ibang mga bansa sa ASEAN. Sa Indonesia, halimbawa, ang entry level pay ng mga guro ay P66,099 kumpara sa buwanang P25,439 na natatanggap ng mga guro sa Pilipinas. Sa Senate Bill No. 149 o ang panukalang Teacher Salary Increase Act, iminumungkahi ni Gatchalian na itaas ang sahod ng Teacher 1 sa Salary Grade 13 (P29,798) mula sa kasalukuyang Salary Grade 11 (P25,439), Teacher II sa SG 14 (P32,321) mula sa kasalukuyang SG 12 (P27,608), at Teacher III sa SG 15 (P35,097) mula sa kasalukuyang SG 13 (P29,798). Ang pagtaas ng sahod ng mga guro sa pampublikong mga paaralan ang isa sa mga pangako ni Gatchalian noong panahon ng kampanya. "Panahon na upang itaas natin ang sweldo ng ating mga guro, lalo na't sila ay napakahalagang sangkap sa pagkakatuto ng ating mga kabataan. Kung maitataas natin ang kanilang mga sahod, maitataas din natin ang kanilang morale at mahihikayat din natin ang mas maraming mga kabataan na kumuha ng kurso sa pagtuturo," ani Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. Ang pagtaas ng sahod ng mga guro sa pampublikong mga paaralan ay naaayon din sa Republic Act No. 4670 o ang Magna Carta for Public School Teachers. Sa ilalim ng naturang batas, ang sahod ng mga guro sa mga pampublikong paaralan ay hindi dapat malayo sa sahod ng mga nasa ibang propesyon. Nakasaad din sa batas na dapat maging sapat ang sahod ng mga guro upang magkaroon ng maayos na pamumuhay ang kanilang mga pamilya. Balak din ni Gatchalian na amyendahan ang Magna Carta for Public School Teachers upang gawin itong mas angkop sa mga hamon ng kasalukuyang panahon.