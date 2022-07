Press Release

July 25, 2022 Reaksyon ni Sen. Sonny Angara sa SONA ni PBBM Senator Sonny Angara: Malinaw na nailatag ng Pangulong BBM ang kanyang mga nais maisakatuparan sa susunud na mga buwan at taon. Mahaba haba ang listahan ng ating Pangulo at ito'y susuportahan at pagkakaisahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso, lalo na ang mga nabanggit at plano niya para sa sektor ng agrikultura, kalusugan, turismo, enerhiya, imprastraktura, edukasyon at marami pang iba. Matatayog at paniguradong hindi lakad sa parke ang mga ito. Klaro ang hinihiling niyang mataas na pamantayan na pagseserbisyo. Subalit buo ang pananalig at tiwala ko sa mga kasamahan ko sa Kongresong ito. Ika nga sa isang kasabihan, taasan mo na ang iyong pangarap na marating ang buwan. Hindi ka man umabot, ika'y malalaglag kapiling pa rin ang mga bitwin.