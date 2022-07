Sen. Joel Villanueva's reaction to Pres. Marcos's first SONA

We're looking forward to the LEDAC being convened soon so that we can take up the 19 pieces of legislation that the president has laid out in his speech. Bilang bagong-hirang na Senate Majority Leader, ang mga panukalang batas na ito ang pagtutuunan po natin ng pansin at prayoridad. Malinaw po na ang kanyang mga panukalang batas at mga plano ay nakabatay sa karanasan at leksyon sa mga krisis ng pandemya, ekonomiya, enerhiya, at edukasyon. Ito po ang nagbibigay ng sense of urgency sa mga panukala.

Para po sa atin, maari nating mahinuha ang mga oportunidad na lumikha ng trabaho mula sa mga plano ng administrasyon para sa digital technology, agrikultura at imprastraktura. Makikita rin po natin ang labor policy mula sa mga priority legislation na pagtatag ng medical reserve corps, at suporta para sa mga MSMEs.

Kaisa rin po natin ang pangulo sa pagbigay ng atensyon sa kapakanan ng mga OFWs sa pamamagitan ng bagong-tatag na Department of Migrant Workers. Maasahan po tayo ng administrasyon na tututukan natin ang transition ng DMW.

Isa rin po sa mga pag-aaralan natin ang policy of fiscal discipline at taxation proposals ng administrasyon dahil susi ang mga ito sa pagtustos ng mga programa na inilatag ni Presidente Marcos. Maaari rin po tayong magkaroon ng evaluation ng ating kasalukuyang tax collection upang siguruhin na maayos at epektibo ang ating pangongolekta ng tamang buwis. Kailangan din po nating balansihin ang pangangailangan ng gobyerno na lumikom ng pondo, at ang interes ng mga apektadong sektor.