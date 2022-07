Press Release

July 27, 2022 Pahayag ni Sen. Idol Raffy Tulfo tungkol sa plano ni Pangulong Marcos para sa OFWs: Sa mga nagdaang taon, lalo pa't noong kasagsagan ng pandemya, ay naging mas komplikado ang mga pagsubok na dinaranas ng ating Overseas Filipino Workers (OFWs), at kailangan nila ng sapat na suporta mula sa gobyerno. Nakaka-antig ng damdamin ang pagbibigay ni Pangulong Marcos ng prioridad sa ating mga OFWs sa kanyang unang SONA. Halos maiyak ako doon dahil ang adbokasiya ko noon pa ay tungo sa ikagaganda ng buhay ng ating OFWs. Marami akong narinig sa kanyang talumpati na talagang masarap sa tainga at masarap sa dibdib. Isa sa mga tumatak sa akin mula sa pahayag ng Pangulo ay ang suporta niya sa 24/7 action hotline para sa mga OFWs in distress, na nagsimula ng ipatupad ng kakalunsod lamang na Department of Migrant Workers. Malaking tulong ito para sa ating mga OFWs dahil base na nga sa madalas nilang inilalapit na problema sa aking programa, karamihan sa kanila ay nakakaranas ng pangaabuso, tulad ng rape o hindi tamang pagpapasahod ng amo, at hindi nila alam sino ang kanilang malalapitan. Ngayong mayroon na tayong 24/7 hotline, mas madali nang matutugunan ang mga suliranin na kinakaharap ng ating mga kababayan, lalo pa't laban sa mga mapangabusong employers. Hindi na magiging mailap ang hustisya para sa kanila. Nakita ko rin ang malasakit ng pangulo sa mga pamilya ng ating OFWs nang mabanggit niya na titiyakin niyang tutulong ang gobyerno para maipasok sa magandang paaralan ang mga naiwang anak ng OFWs dito sa bansa. Ang kanyang mga nabanggit na programa ay hanay at akma sa mga nakasaad sa Republic Act 11641, na nagbigay buhay sa Dept. Of Migrant Workers. Kaya naman, tututukan natin ang maayos at makabuluhang paggawa ng kanyang Implementing Rules and Regulations. Sa huli, nananaig ang kolektibo nating hangarin na mapabuti ang pamumuhay at maiiwas sa abuso ang ating mga kababayan abroad. Statement of Sen. Idol Raffy Tulfo on Pres. Marcos' plan for OFWs: In the past years, especially at the height of the pandemic, our Overseas Filipino Workers (OFWs) faced more complicated challenges, and they needed adequate support from the government. President Marcos' speech prioritizing the plight of our OFWs in his first SONA is truly heartwarming. It almost brought me to tears because I have long been advocating for the improvement of the lives of our countrymen abroad. One of the things I find notable from his speech is his support for the 24/7 action hotline for OFWs in distress, which the Department of Migrant Workers recently started implementing. Migrant workers would benefit from the hotline considering that most of the problems they complained about in my program include abuses, such as rape and unjust wages by their employers, and they did not know the proper agency to approach for help. Now that we have a 24/7 hotline, it will be easier for them to seek help, especially if they are being abused by their employers. Justice will be easily served. I also find notable the President's concern for the families of our OFWs when he mentioned that he will ensure that the government will help the children of OFWs who are left in the country to be admitted to good schools. The programs mentioned by President Marcos are in line with those stated in Republic Act 11641, which gave life to the Department of Migrant Workers. We will focus on the proper creation of his Implementing Rules and Regulations. In the end, our collective desire to improve the plight of and prevent abuses against OFWs, prevails.