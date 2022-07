Robin: Nuclear at Renewable Energy Efforts, Umpisahan Na Ngayon!

Ngayon na dapat umpisahan ang pagpupunyagi para gamitin ang nuclear at renewable energy para matugunan ang problema ng mag brownout sa bansa, ayon kay Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla.

Ani Padilla, mahaba ang proseso ng pagplano at pagtayo ng mga power plant lalo na kung maaaring maselan ang teknolohiya ang gagamitin dito.

"Kasi ang preparation pa lang niyan, ang tagal na. Di naman po yan paguusapan natin ngayon bukas magtatayo tayo ng nuclear power plant. Ang habang study niyan, kailangan niyan alamin pa natin kung saan ilalagay para di matamaan ng fault kasi kung mamaya pabigla bigla tayo kung san ilalagay yan yun pala sa ilalim noon may fault," idiniin ni Padilla sa panayam nitong Huwebes.

"Pero kailangan na natin ngayon dahil ang issue ngayon mataas ang kuryente, kulang ang pagdala ng kuryente sa tao. Ang solusyon lang po talaga diyan nuclear power plant," dagdag ng mambabatas.

Kung nagamit lang ang Bataan Nuclear Power Plant na itinayo noong 1970s at hindi ito naging "casualty ng pulitika," wala na sanang problema ang bayan sa kuryente, ani Padilla.

Sa kabilang dako, idiniin ni Padilla na kailangan din ng foreign investment ang proyekto tulad ng nuclear plant, kung kaya't maaaring kailangang rebisahin ang Saligang Batas para magkaroon ng mas maraming foreign investments.

"Kailangan natin talaga baguhin," aniya.

Robin: Nuclear and Renewable Energy Efforts Must Start Now

Now is the time to start efforts to harness nuclear and renewable energy to address the perennial probem of brownouts, Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla said Thursday.

Padilla said it would take much time and finances to plan the location and operation of power plants, especially those that use nuclear power.

"Kasi ang preparation pa lang niyan, ang tagal na. Di naman po yan paguusapan natin ngayon bukas magtatayo tayo ng nuclear power plant. Ang habang study niyan, kailangan niyan alamin pa natin kung saan ilalagay para di matamaan ng fault kasi kung mamaya pabigla bigla tayo kung san ilalagay yan yun pala sa ilalim noon may fault (The preparation phase for such facilities will take time. We cannot just say we will build a nuclear plant tomorrow. It entails much study, including the location of the facility to make sure it does not sit on top of a fault)," Padilla said in an interview with media.

"Pero kailangan na natin ngayon dahil ang issue ngayon mataas ang kuryente, kulang ang pagdala ng kuryente sa tao. Ang solusyon lang po talaga diyan nuclear power plant (More importantly, we need to start now because electricity rates are so high. The only solution is to harness nuclear power)," he added.

Padilla noted that had the Bataan Nuclear Power Plant which was built in the 1970s been commissioned and not become a "casualty" of politics, the country would likely not be dealing with problems involving electricity.

On the other hand, Padilla said building such facilities will require foreign investment - thus the need to revisit the Constitution to ensure more foreign investments.

"Kailangan natin talaga baguhin (We need to amend some provisions in the Charter)," he said.