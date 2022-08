Press Release

July 29, 2022 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON MONKEYPOX CASE IN PH Nananawagan ako sa administrasyon na doblehin ang surveillance capacity ng Department of Health (DOH), ngayong na-confirm na ang monkeypox sa loob ng bansa. Kahit na wala pang naitalagang health secretary, dapat ay patuloy na palakasin at pagtibayin ang kakayahan ng ating health system na magbantay at mag-screen ng mga suspected cases ng monkeypox. Gayunpaman, kumpiyansa pa rin tayo sa kasalukuyang DOH team na mayroon silang kakayanang tumugon sa monkeypox bilang public health emergency of international concern. Sa katunayan, dahil nainform tayo agad, ibig sabihin ay gumagana ang notifiable disease reporting ng ahensya. Nakiisa ako sa DOH sa pagpapaalala sa publiko na maging mapagmatyag sa mga sintomas at sundin ang mga kinakailangang health protocols.