August 4, 2022 Robin Acts Immediately on Pampanga Indigenous People's Problems Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla took immediate action on the problems of indigenous people in Pampanga, after learning of the matter earlier this week. Padilla and his staff went to Sitio Haduan in Mabalacat, Pampanga Thursday morning to find solutions to the Aetas' problems, which included finding a suitable place for them to sell their produce. A warm welcome awaited the senator and his team, who crossed a hanging bridge in Haduan to gather details of the indigenous people's various issues. "Pag-usapan natin ang hindi kaya i-solve dito. Yan ang tungkol sa papeles na hindi nagkakasundo ang ancestral domain, hindi nagkakasundo ang joint management agreement, pati ang people's indigenous act. Kailangan hanapin natin saan sila magkakasundo (We discussed the problems that they could not immediately solve. These include issues regarding their ancestral domain, their joint management agreement, and the People's Indigenous Act. We need to find solutions to these)," Padilla said after meeting with the Aetas and with representatives of Clark Development Corp. (CDC). "Hindi ko nakikitang malaking problema (ito). Kailangan lang talaga may gumitna. Kasi hangga't walang gumigitna dito, kanya-kanya yan... Kung may dapat amyendahan o kailangang gawing batas ang legislative natin isusulong natin yan (I don't think this is a big problem. We just need someone to make sure everyone is on the same page. But if there is a need to amend or revisit some laws, we'll do what it takes)," he added. Among the problems relayed to Padilla by the Aetas' representatives earlier this week were the repairing of bridges and roads in the area. Padilla stressed he is one with the indigenous people in their dreams of improving their lot in life. "Maganda yung mga ganoon. Yan ine-entertain natin at dapat suportahan natin mangyari (Improving their lot in life is something we should support)," he said. Robin, Aksyon Agad sa Hinaing ng mga Katutubo sa Pampanga Aksyon agad - ito ang tugon ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla sa mga katutubo ng Pampanga matapos nila iparating sa kanya ang kanilang mga problema. Tumungo si Padilla at ang kanyang staff sa Sitio Haduan sa Mabalacat, Pampanga nitong Huwebes para hanapan ng solusyon ang mga hinaing ng mga Aeta, kasama ang paghanap ng tamang lugar para sa pagbenta ng kanilang mga tanim. Mainit ang pagtanggap ng mga katutubo kay Padilla na kasama ang kanyang team ay naglakad nang malayo at tumawid sa isang hanging bridge para kunin ang detalye ng kanilang mga problema. "Pag-usapan natin ang hindi kaya i-solve dito. Yan ang tungkol sa papeles na hindi nagkakasundo ang ancestral domain, hindi nagkakasundo ang joint management agreement, pati ang people's indigenous act. Kailangan hanapin natin saan sila magkakasundo," ani Padilla matapos makipagkita sa mga Aeta at sa kinatawan ng Clark Development Corp. (CDC). "Hindi ko nakikitang malaking problema (ito). Kailangan lang talaga may gumitna. Kasi hangga't walang gumigitna dito, kanya-kanya yan... Kung may dapat amyendahan o kailangang gawing batas ang legislative natin isusulong natin yan," dagdag niya. Kasama sa ibang problema na idinulog kay Padilla ng mga kinatawan ng mga katutubo noong Martes ay ang pag-ayos ng tulay at pagsemento ng daan. Iginiit niya na kaisa niya ang mga katutubo sa kanilang pangarap na magkaroon ng magandang kabuhayan. "Maganda yung mga ganoon. Yan ine-entertain natin at dapat suportahan natin mangyari," ani Padilla. ******* VIDEOS: Sen. Robinhood Padilla receives a warm welcome in Sitio Haduan, Pampanga: https://www.youtube.com/shorts/rFt3Cy6xaAg Sen. Padilla is interviewed after visiting indigenous people in Pampanga: https://www.youtube.com/watch?v=i9DPKYvr31U