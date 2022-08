Press Release

August 6, 2022 TRANSCRIPT INTERVIEW ABOUT FORMER PRESIDENT FIDEL V. RAMOS

Heritage Merorial Park - Taguig City I: Sir, ano po 'yung fondest memory natin with FVR? Sen. Dela Rosa: Ang hindi ko makalimutan talaga 'yung kanyang tinuturo sa amin 'yung "The Parable of the Sack of Rice." Hindi ko makalimutan 'yon palagi. 'Yung bumisita siya sa isang detachment, PC detachment, nu'ng siya'y PC Chief. Pagdating niya do'n, kumakain 'yung mga sundalo, 'yung mga PC. "Anong kinakain niyo?" "Sir, kamote." "Oh, bakit? Wala kayong bigas?" "Wala, Sir." Bumalik si FVR sa Crame, pagdating niya sa Crame, sinabihan niya 'yung kanyang aide. "Dalhan mo ng one sack of rice 'yung detachment." From Crame, dala-dala niya 'yung isang sakong bigas, dalhin sa region. Pagdating sa region, binawasan ng taga-region ng kalahating sako ang bigas bago pinadala sa province. Pagdating sa province, binawasan nanaman ng kalahati so ¼ na lang papunta du'n sa company ng PC. Pagdating du'n sa company ng PC, ¼ sack of rice na lang, kinuha 'yung ¼ naiwan. Pinadala du'n sa detachment 'yung sako. Sako na lang, wala nang laman. Pagdating du'n ng sako sa detachment, sabi nu'ng detachment commander ng PC, "Uy, baka nanghihingi ng bigas si FVR. Padalhan natin ng bigas dahil masarap 'yung bigas natin dito." Nagbigay siya ng bigas nilagay du'n sa sako, pinadala sa Crame. Paghatid sa Crame, dumaan sa company commander, pagdating sa company commander, hinati. Kalahati pinapadala du'n sa province, pagdating sa province binawasan ng ¼. Pagdating sa region, tinanggal 'yung ¼ na naiwan, sako na lang nakarating sa Crame. Pagdating ng sako sa Crame, sabi ni FVR, "Oh, salamat at naubos ng detachment 'yung bigas natin." So 'yun lang. Nakakatuwa na kwentuhan 'yon pero nagiging parang guiding principle namin 'yon in dealing with the systemic corruption in the government bureaucracy. 'Yung mga gano'ng corruption along the way, nababawasan. So 'yun lang, hindi ko makalimutan na tinuro niya sa amin. I: Sir, ano po 'yung outstanding characteristic ni FVR na talagang tumatak sa inyo? Sen. Dela Rosa: Pagiging professional. Nu'ng kadete pa kami sa PMA, hanggang naging teniyente kami hanggang lumaki kami sa serbisyo, ang pinaka-standard namin na professional military officer is "Tabako." Si FVR. Siya ang aming standard. I: 'Yun lang, Sir, salamat po.