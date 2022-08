Press Release

August 10, 2022 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS DURING THE PRESS CONFERENCE OF WALDEN BELLO Lubos kong ikinakabahala at mariing kinokondena ang pagkakaaresto at kagyat na pagkakulong ng ating kaibigan at dating kapartido na si Walden Bello. Kilala nating lahat si Walden bilang isang iskolar at lingkod bayan na walang sawang nangangampanya para sa katarungan, karapatang pantao, at kapakanan ng mas nakararami. Kailangan natin ang mga boses tulad ng kay Walden: matalas, mapanghamon, at makapukaw-damdamin, lalo na sa panahon ngayon. Lumang tugtugin na itong ginamit nilang pamamaraan ng cyberlibel-- niluma na ng nakaraang administrasyon. Madalas gamitin ng nakaraang administrasyon ang kasong ito upang patahimikin ang mga kritiko at pigilan ang malayang pamamahayag. Marami tuloy ang nagtatanong: Ganito na nga ba ang kahihinatnan natin sa susunod na anim na taon? Na lahat ng hindi sang-ayon ay makakatikim ng pagkabilanggo? Na kaagad may nakaambang kaso at mabilis na pagproseso laban sa hindi kakampi ng administrasyon? Hindi po natin hahayaan yan. Hangga't kaya nating tipunin ang isa't-isa at ang sari-saring boses, patuloy tayong magbabantay at titindig para sa kalayaan. At Walden, mga kasama, makakaasa kayo sa akin: palagi kong idadagdag ang aking boses sa mas malawak na hanay. Hindi nila tayo mapapatahimik. Nagsisimula pa lamang tayo. Tuloy ang laban, mga kasama. ##### VIDEO MESSAGE: https://drive.google.com/file/d/1haTDUgeg3QDVwQ0DBMX6wb_BlZn0rEcL/view?usp=sharing