Robin sa DepEd: Protektahan ang Katutubo, Mag-Aaral sa Panlilinlang

Nanawagan si Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla sa Department of Education (DepEd) na protektahan ang mga mag-aaral, lalo ang mga katutubo, sa panlilinlang ng mga kalaban na grupo.

Ani Padilla sa pagdinig ng Senado nitong Biyernes, kailangang maunahan ng DepEd ang pagtuturo sa mga katutubo para hindi lasunin ng kalabang grupo ang kanilang mga isip.

"Pinaguusapan natin dito ay unahan natin itong mga ito doon sa ating IPs at di sila makaporma doon. Kailangan po ito. Alam nyo ang ibig kong sabihin kung sinong nakikipagunahan sa atin doon," sabi ng mambabatas.

Iginiit din muli ni Padilla ang pagturo ng Kasaysayan ng Pilipinas lalo na sa mga katutubong mag-aaral, para hindi nila malimutan ang kanilang ugat.

Dagdag ni Padilla, handa siya bilang tagapangulo ng Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs na palakasin ang budget para rito.

"Pakibigay agad at kung anong gusto nyo sa legislation na may kinalaman sa indigenous people," aniya.

Samantala, nagpahayag ng pagbahala si Padilla sa pagtuturo ng ilang "artista" na labanan ang gobyerno.

"Pagyamanin natin ang talent. Di ang rebelyon o pakikipaglaban sa gobyerno," aniya.

Robin to DepEd: Protect Indigenous People, Learners from Some Groups' Deception

Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla on Friday called on the Department of Education (DepEd) to protect learners, especially those from indigenous groups, from the deception of some groups.

Padilla, who attended the Senate Committee on Basic Education's hearing, said the DepEd must ensure it reaches indigenous learners before some groups get a chance to poison their minds.

"Pinaguusapan natin dito ay unahan natin itong mga ito doon sa ating IPs at di sila makaporma doon. Kailangan po ito. Alam nyo ang ibig kong sabihin kung sinong nakikipagunahan sa atin doon (We must reach our indigenous learners first. This is a necessary move. You know what group I am referring to)," he said.

He likewise stressed the need to teach Philippine History especially to indigenous learners, so they will not forget their roots.

Also, Padilla said he is prepared to increase the budget for this purpose if needed, in his capacity as chairman of the Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs.

"Pakibigay agad at kung anong gusto nyo sa legislation na may kinalaman sa indigenous people (Give me your legislative agenda with regard to indigenous people)," he said.

Meanwhile, Padilla voiced concern that some groups may be teaching learners to turn against the government.

"Pagyamanin natin ang talent. Di ang rebelyon o pakikipaglaban sa gobyerno (We should enrich talent, not use them to fight the government)," he said.