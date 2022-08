Press Release

August 24, 2022 Class opening: Gatchalian thanks education frontliners for ensuring learning continuity, safe resumption of in-person classes Senator Win Gatchalian thanked the country's education frontliners for ensuring the smooth opening of schools and ensuring the continuity of education despite the persisting threat of COVID-19. Gatchalian cited the role of teachers, principals, and schools superintendents in preparing the country's schools, especially for taking steps in ensuring the safe resumption of face-to-face classes, including the installation of temperature checks, handwashing, and isolation facilities, as well as proper ventilation in classrooms. He also pointed to the role of education frontliners in enforcing public health protocols such as mask-wearing and monitoring COVID-19 symptoms among learners. "Nagpapasalamat tayo sa ating mga guro, mga punong-guro, at ating mga schools superintendent para tiyakin ang maayos na pagbubukas ng ating mga paaralan ngayong school year. Hindi magiging posible ang pagpapatuloy ng edukasyon at ang ligtas na pagbabalik ng face-to-face classes kung hindi dahil sa kanilang patuloy na pagsisikap, kaya naman ipinapaabot natin sa kanila ang ating pinakamataas na pagpupugay," said Gatchalian, Chairman of the Senate Committee on Basic Education. Gatchalian made the rounds in some schools in Valenzuela yesterday. While Monday's school opening was generally peaceful based on his observations, Gatchalian pressed the need for government to ensure adequate facilities for the full resumption of in-person classes in November. He noted that in some schools with large populations, some learners had to attend class in school gymnasiums and covered courts, while some had to sit on the floor. He also observed that some classrooms end up being congested because of enrollment influx and learners' migration, which resulted in inadequacy of desks. "Sisiguraduhin nating mabibigyan ng sapat na pondo ang pagpapatayo ng classrooms. Malaking pondo ang kakailanganin lalo na para sa mga paaralan sa bansa na tinamaan ng nakaraang malakas na lindol at bagyong Odette na tumama noong Disyembre ng nakaraang taon," Gatchalian said. The Department of Education (DepEd) eyes a budget of P86.5 billion to construct classrooms in 2023. Mga education frontliners binigyang pugay ni Gatchalian sa pagbubukas ng klase Binigyang pugay ni Senador Win Gatchalian ang mga frontliners sa edukasyon para sa pagtiyak sa pagpapatuloy ng edukasyon at sa pagbubukas ng mga paaralan sa kabila ng nananatiling banta ng COVID-19. Pinasalamatan ni Gatchalian ang mga guro, punong-guro, at mga schools superintendent para sa paghahanda sa mga paaralan at sa pagsasagawa ng mga hakbang tungo sa ligtas na pagbabalik ng face-to-face classes, kabilang ang paglalagay ng temperature readers, mga pasilidad sa handwashing, pagsusuot ng face mask, pagmonitor sa mga may sintomas ng COVID-19, at pagtiyak sa maayos na ventilation sa mga silid-aralan. "Nagpapasalamat tayo sa ating mga guro, mga punong-guro, at ating mga schools superintendent para tiyakin ang maayos na pagbubukas ng ating mga paaralan ngayong school year. Hindi magiging posible ang pagpapatuloy ng edukasyon at ang ligtas na pagbabalik ng face-to-face classes kung hindi dahil sa kanilang patuloy na pagsisikap, kaya naman ipinapaabot natin sa kanila ang ating pinakamataas na pagpupugay," ani Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education. Sinabi ni Gatchalian na bagamat sa pangkalahatan ay naging maayos ang pagbubukas ng klase batay sa kanyang obserbasyon, binigyang diin din niya na kailangang tiyakin ang sapat na mga pasilidad para sa pagbubukas ng lahat ng mga paaralan para sa face-to-face classes. Ani Gatchalian, may mga paaralan na napilitang mag-klase sa mga gymnasium o covered court sa unang araw ng pasukan sa mga pampublikong paaralan. Mayroon din aniyang mga estudyanteng kinailangang maupo sa sahig. Dagdag ni Gatchalian, may mga paaralan kasing umakyat ang bilang ng enrollment dahil na rin sa paglipat ng mag-aaral, bagay na nagdulot ng kakulangan ng mga desk at upuan. "Sisiguraduhin nating mabibigyan ng sapat na pondo ang pagpapatayo ng classrooms. Malaking pondo ang kakailanganin lalo na para sa mga paaralan sa bansa na tinamaan ng nakaraang malakas na lindol at bagyong Odette na tumama noong Disyembre ng nakaraang taon," pahayag ni Gatchalian. Ayon sa Department of Education, mahigit walumpu't anim na bilyong piso ang kakailanganin sa pagpapatayo ng mga silid-aralan sa 2023.