Press Release

August 26, 2022 Robin: Usaping Saligang Batas Para sa Kaunlaran, Hindi Bangayan Para sa kaunlaran ng bayan, at hindi sa bangayan. Ito ang direksyon ng pagdinig sa Senado tungkol sa posibleng pagbabago sa Saligang Batas sa pamumuno ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla. Iginiit ito ni Padilla matapos ang pangalawang pagdinig ng Senate Committee on Constitutional Reforms and Revision of Codes, na kanyang pinamumunuan, nitong Biyernes ng hapon. Ayon sa mambabatas, layon ng mga pagdinig ang mag-ipon ng kaalaman para sa dulo ay alam nila kung ano ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa ngayon. "Nag-iipon tayo ng kaalaman para sa dulo alam natin ano talaga ang pangangailangan ng ating kababayan sa ngayon. Hindi po kami nag-aaway-away, kung nakarinig tayo ng may tumataas ng boses, kung may may pabigla-bigla, yan dala ng emosyon dahil gusto natin ng pagbabago. Pero itong ginagawa natin ito ang kailangan," ani Padilla. "Kailangan natin ngayon, pagusapan natin kung paano tayo hahakbang patungo sa pagbabago. Hindi puro pangako. Gusto natin magbago ... kailangan natin humakbang. Hindi pwedeng salita lang," dagdag niya. Ani Padilla, nais nila malaman kung ang mga hakbang na maaaring tumugon sa problema ng Pilipino tulad ng trabaho, pagbaba ng gastos sa kuryente at pagtaas ng sweldo ay may kaugnayan sa pagbabago ng ating Saligang Batas. Dagdag niya, parehong may punto ang mga pabor sa pananatili ng 1987 Constitution at pabor sa pagbabago ng Saligang Batas tungo sa federalism, kung kaya't walang pinapaboran ang komite dito. Samantala, sinuspindi ni Padilla ang pagdinig ng komite, pero tiniyak niya na hindi pa tinatapos ang usapin sa Saligang Batas. "Hindi ko po ito tinatapos sa usapin na tapos na. Hindi po," aniya. Robin: Charter Change Discussions Directed at National Progress, Not Bickering Discussions on possible amendments to the 1987 Constitution should be directed toward national progress and not bickering, Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla stressed Friday. Padilla made this clear after suspending the hearing of the Senate Committee on Constitutional Reforms and Revision of Codes, which he chairs, on the matter Friday afternoon. He pointed out the hearings - including the two held on Aug. 25 and 26 - aim to gather enough information and knowledge on how the Charter can be enhanced to address the problems facing the country. "Nag-iipon tayo ng kaalaman para sa dulo alam natin ano talaga ang pangangailangan ng ating kababayan sa ngayon. Hindi po kami nag-aaway-away, kung nakarinig tayo ng may tumataas ng boses, kung may may pabigla-bigla, yan dala ng emosyon dahil gusto natin ng pagbabago. Pero itong ginagawa natin ito ang kailangan (We are gathering information on how to benefit our people. We are not fighting. If you hear people raising their voices, it is out of passion for positive change. But what we are doing is necessary)," he said. "Kailangan natin ngayon, pagusapan natin kung paano tayo hahakbang patungo sa pagbabago. Hindi puro pangako. Gusto natin magbago ... kailangan natin humakbang. Hindi pwedeng salita lang (What we need is to discuss how we will ensure progress. We cannot rely on promises if we want change. We must act and not just talk)," he added. Padilla said the committee hearings aim to determine the actions needed to solve the problems of Filipinos, including joblessness, high electricity rates, and low wages. He added both sides in the debate, including those favoring the 1987 Constitution and those favoring amendments to it, have their respective merits. This is why the committee does not favor one over the other, he said. Padilla suspended the second hearing of his committee on Friday afternoon but said this will not be the last hearing. "Hindi ko po ito tinatapos sa usapin na tapos na. Hindi po (We are not closing the discussion on the subject, definitely not)," aniya. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=_LnGbzFFMgU