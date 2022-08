Press Release

August 29, 2022 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON FORMER SENATOR LEILA DE LIMA Hindi dapat pinagkaitan si Sen. Leila de Lima na tumanggap ng mga bisita sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Sen. Leila continues to be unjustly targeted for crimes she did not commit. Patuloy kong ipinapanawagan ang kalayaan niya. Kung tutuusin, hindi na nga dapat nararanasan ni Sen. Leila ang mga inhustisya tulad nito dahil na rin sa pagbawi ng napakaraming witnesses ng kanilang mga testimonya. Hindi talaga ako nawawalan ng pag-asa na lalaya si Sen. Leila sa lalong madaling panahon dahil unti-unting nabubunyag na isang malaking frame up lang ang mga kaso laban sa kanya.