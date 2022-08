Press Release

August 29, 2022 MENSAHE NI PINUNO LITO LAPID SA ARAW NG MGA BAYANI (29 AGOSTO 2022) Ngayong araw, Agosto 29, ay ginugunita at ipinagdiriwang natin ang Araw ng mga Bayani. Atin pong alalahanin at bigyang pugay sa araw na ito ang mga sakripisyo at kadakilaan ng mga natatanging bayani na nagbuwis ng kanilang buhay para makamit ang inaasam na kalayaan, kapayapaan at kasarinlan ng ating bansa. Kaisa rin po ako sa pagkilala at pasasalamat sa mga makabagong bayani sa ating lipunan na patuloy na nag-aalay ng kanilang serbisyo para sa masa at sa ating mga kapwa Pilipino. Saludo po ang Pinuno sa inyo! Maligayang Araw ng nga Bayani!