Press Release

August 29, 2022 Tulfo: Give decent wages to gov't workers earning below industry standard Senator Idol Raffy Tulfo is pushing for decent wages for government workers as he lamented that many of them, including local street sweepers and traffic aides, are still being paid below industry standard. Tulfo, a known defender of laborers' rights, said the government should lead by example by complying to the labor standards which entitle employees to a minimum wage. "Hanggang ngayon, marami pa ring empleyado sa gobyerno ang walang seguridad sa trabaho at sapat na sahod, kabilang na dito ang mga street sweepers at traffic aides sa iba't-ibang munisipalidad. "Sila marahil ang may pinakamahirap na trabaho -- nakababad sa araw o di kaya ay nauulanan at nakakalanghap ng polusyon. May kalakip ding panganib ang trabaho nila pero ang kapalit ay maliit at di sapat na sweldo," he said. "If the government is serious in protecting workers' rights and fighting against unjust labor practices, it must start by ensuring that people working for the government are earning decent salary," he added. Under Local Budget Circular No. 143 (s. 2022), the salary of street sweepers and traffic aides are dependent on the income classification of Local Government Units (LGUs). Street sweepers, as indicated in the LBC, can earn a maximum of ₱14,993 a month to as low as ₱8,648, which is equivalent to an estimate of ₱376 a day. Traffic aides, for their part, can earn a maximum of ₱17,899 a month to as low as ₱9,181.00 or ₱399 a day. "Marami pa rin sa street sweepers at traffic aides ang sumasahod below industry standard dahil nakasalalay pa din sa financial capacity ng bawat LGU ang sahod na matatanggap nila. Habang mas mababa ang income classification ng LGU ay mas mababa pa sa minimum wage ang sweldo ng mga traffic aides at street sweepers natin," Tulfo said. Street sweepers and traffic aides are considered the country's frontliners, especially at the height of the COVID-19 pandemic wherein they continued reporting to work despite the dangers brought about by the global health crisis. The Senator from Isabela stressed that the government should serve as a good example to encourage private companies to comply to the labor standards as stated by the law. "It is important to lead by example. Kung ang gobyerno ay hindi nagbibigay ng tamang pasahod sa mga empleyado, how can we expect private companies to comply to labor standards and properly compensate their employees?" he asked. "Kailangang maipakita ng gobyerno na mahalaga ang pagsunod sa labor standards sa batas kahit gaano ka man kaliit or kalaki na industriya. Ito ay para na din matigil na ang pangaabuso sa mga manggagawa, lalo na sa private companies kung saan talamak din, hindi lamang ang di sapat na pasahod, kundi pati na rin ang contractualization," he added. Tulfo: Paswelduhin dapat ng tama ang mga gov't employees Itinutulak ni Senator Idol Raffy Tulfo ang disenteng pasahod para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno na sumasahod ng mas mababa sa industry standard. Ani Tulfo, ang gobyerno ay dapat nangunguna sa pagsunod sa labor standards na nagbibigay ng karapatan sa mga empleyado na makatanggap ng minimum wage. "Hanggang ngayon, marami pa ring empleyado sa gobyerno ang walang seguridad sa trabaho at sapat na sahod, kabilang na dito ang street sweepers at traffic aides sa iba't-ibang munisipalidad. "Sila marahil ang may pinakamahirap na trabaho -- nakababad sa araw o di kaya ay nauulanan at nakakalanghap ng polusyon. May kalakip ding panganib ang trabaho nila pero ang kapalit ay maliit at di sapat na sweldo," saad ni Tulfo. "If the government is serious in protecting workers' rights and fighting against unjust labor practices, it must start by ensuring that people working for the government are earning decent salary," dagdag niya. Sa ilalim ng Local Budget Circular No. 143 (s. 2022), ang suweldo ng mga street sweepers at traffic aides ay nakadepende sa klasipikasyon ng kita ng mga Local Government Units (LGUs). Ang mga street sweepers, gaya ng nakasaad sa LBC, ay maaaring kumita ng mula ₱14,993 sa isang buwan hanggang sa kasing baba ng ₱8,648, na katumbas ng ₱376 sa isang araw. Ang mga traffic aides naman ay maaaring kumita ng mula ₱17,899 sa isang buwan hanggang sa kasing baba ng ₱9,181.00 o ₱399 kada araw. "Marami pa rin sa street sweepers at traffic aides ang sumasahod below industry standard dahil nakasalalay pa din sa financial capacity ng bawat LGU ang sahod na matatanggap nila. Habang mas mababa ang income classification ng LGU ay mas mababa pa sa minimum wage ang sweldo ng mga traffic aides at street sweepers natin," saad ni Tulfo. Binigyang-diin ng mambabatas na dapat magsilbing magandang halimbawa ang gobyerno para mahikayat ang mga pribadong kumpanya na sumunod sa labor standards na nakasaad sa batas. "It is important to lead by example. Kung ang gobyerno ay hindi nagbibigay ng tamang pasahod sa mga empleyado, how can we expect private companies to comply to labor standards and properly compensate their employees?" tanong niya. "Kailangang maipakita ng gobyerno na mahalaga ang pagsunod sa labor standards sa batas kahit gaano ka man kaliit or kalaki na industriya. Ito ay para na din matigil na ang pangaabuso sa manggagawa, lalo na sa private companies kung saan talamak din, hindi lamang ang di sapat na pasahod, kundi pati na rin ang contractualization," sagdag niya.