Press Release

August 30, 2022 'One Filipino One Bank Account' to fast track financial aid - Gatchalian To fast track the distribution of public and social services to beneficiaries, Senator Win Gatchalian is proposing that government financial institutions create a bank account for every unbanked Filipino. "Sa ilalim ng panukalang ito, mas mapapadali na ang pamimigay ng ayuda dahil derecho na ito sa mismong bank account ng mga benepisyaryo at hindi na kailangang pumila pa," Gatchalian said in filing Senate Bill No. 808 or One Filipino One Bank Account Act. "Sa pamamagitan din nito, mas madaling matututo ang ating mga kababayan na gumamit ng bangko at ng mga online facilities para sa iba-t ibang transaksyon tulad ng pagbabayad ng bills o mga bilin at para mag-impok," he added. The proposed measure, which the senator refiled this 19th Congress, seeks to mandate government financial institutions, such as Land bank of the Philippines (Landbank) and Development Bank of the Philippines (DBP), to open and maintain a bank account for every Filipino to access financial services provided by the government including educational assistance and other forms of subsidy. Gatchalian said the measure will work side by side with the Community-Based Monitoring System (CBMS) Law, a system that gathers information from all households in the community that is local government unit-based, starting at the barangay level. "Dahil sa inaasahang mas mabilis na koordinasyon mula sa mga barangay ng bawat lokal na pamahalaan, magiging synchronized ang galaw. Maiiwasan din nito ang kaguluhan at mapapanatili ang kaayusan sa pamimigay ng tulong pinansyal sa mga kababayan nating nangangailangan," Gatchalian said. While the Philippine National ID addresses an individual's lack of documentary requirements for opening a bank account, Gatchalian said the government still needs to facilitate and strengthen the financial inclusion landscape in the Philippines and to promote seamless, efficient, transparent, and targeted delivery of public and social services. The Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) 2019 Financial Inclusion Survey showed that only 28.6% of the respondents 15 years old and above have a formal account which includes bank, e-money, cooperative and microfinance institutions accounts, and only 12.2% of these respondents have bank accounts. The same survey showed that 71% have difficulty in opening an account due to documentary requirements and 58% do not have the requirements for their loan applications in a formal financial institution. Pabilisin ang financial aid gamit ang 'One Filipino One Bank Account' - Gatchalian Upang mapabilis ang pamimigay ng gobyerno ng ayuda, naghain si Senador Win Gatchalian ng panukalang batas na magmamandato sa mga government financial institutions na magbukas ng bank account sa bawat PIlipinong wala pang bank account. "Sa ilalim ng panukalang ito, mas mapapadali na ang pamimigay ng ayuda dahil derecho na ito sa mismong bank account ng mga benepisyaryo at hindi na kailangang pumila pa," sabi ni Gatchalian kasunod ng inihain niyang Senate Bill No. 808 o One Filipino One Bank Account Act. "Sa pamamagitan din nito, mas madaling matututo ang ating mga kababayan na gumamit ng bangko at ng mga online facilities para sa iba't-ibang transaksyon tulad ng pagbabayad ng bills o mga bilihin at para mag-impok," dagdag pa niya. Kabilang ang educational assistance at ibang-ibang uri ng subsidiya sa mga financial services na inihahatid ng gobyerno sa mga higit na nangangailangan nating kababayan. Sabi ni Gatchalian mas mabilis at mas maayos na maipapamahagi ang mga ito sa pamamagitan ng pagbubukas ng bank account sa Land Bank of the Philippines (Landbank) o Development Bank of the Philippines (DBP). Ayon sa mambabatas, gagana ang iminumungkahing panukala kasabay ng batas na Community-Based Monitoring System (CBMS) o isang organized technology-based na sistema ng pagkalap ng impormasyon at datos sa mga kabahayang sakop ng bawat lokal na pamahalaan simula sa barangay level upang mas madaling tukuyin ang mga benepisyaryo. "Dahil sa inaasahang mas mabilis na koordinasyon mula sa mga barangay ng bawat lokal na pamahalaan, magiging synchronized ang galaw. Maiiwasan din nito ang kaguluhan at mapapanatili ang kaayusan sa pamimigay ng tulong pinansyal sa mga kababayan nating nangangailangan," dagdag na pahayag ni Gatchalian. Sinabi rin niya na higit na kailangan ng gobyerno na mag-facilitate at pagtibayin ang tinatawag na financial inclusion landscape sa bansa na tutugon sa paghahatid ng public at social services sa lahat ng nangangailangang Pilipino nang mas mabilis at mas mahusay. Batay sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) 2019 Financial Inclusion Survey, 28.6% lamang ng mga respondents na may edad labing lima pataas ang mayroong formal account kabilang ang bangko, e-money, cooperative at microfinance institutions accounts, at 12.2% lamang sa kanila ang mayroong bank accounts. Ayon pa sa naturang survey, 71% ang nahihirapang magbukas ng account dahil sa documentary requirements at 58% ang walang requirement para sa kanilang loan applications sa isang formal financial institution.