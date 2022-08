Press Release

August 30, 2022 SEN. MANUEL "LITO" M. LAPID ON SENATE BILL NO. 31

(Monthly Social Pension for Indigent Persons with Disability Act) Senator Imee Romualdez Marcos, taga-pangulo ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, sa mga ginagalang kong miyembro ng Senado na nasa committee hearing na ito, sa mga resources persons at guests, magandang umaga sa inyong lahat. Una sa lahat, ako'y taos pusong nagpapasasalamat sa Chairman ng ating Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, sa pagbibigay prayoridad at halaga sa panukalang pagkakaloob ng pension sa ating mga kababayan na may kapansanan. Noong 2016, natuklasan sa National Disability Prevalence Survey na isinagawa ng Philippine Statistics Authority na labing dalawang porsyento (12%) ng mga Pilipino na may edad na labing lima (15 years old) pataas ay nakakaranas ng matinding kapansanan. Samantalang apat na pu't pitong porsyento (47%) naman ang nakakaranas ng katamtamang kapansanan. Kung ikukumpara sa pandaigdigang pamantayan, ito ay lubhang mataas. Sa panahon ng pandemya, higit na nahihirapan ang ating mga kababayan na Persons With Disabilities o PWD. Ito ay lalung naglubog sa kanila sa karalitaan dahil ang mga taong may kapansanan, kadalasan, ay nasasadlak sa kahirapan, mababang antas ng edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Marami na'ng mga panukala ang naisabatas, upang makatulong sa ating mga kababayan na PWD. Ang Magna Carta for Disabled Persons Act na naisabatas noong 2007, na nagbigay ng napakalaking tulong sa mga kababayan nating PWD, ngunit hindi ito sapat. Ang nais natin ay maibsan kahit papaano ang pasanin ng ating mga kababayan na PWD. Sa panahon na kumakaharap tayo sa samu't saring suliranin tulad ng bagyo, digmaan, lindol, pandemya at di maawat na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, higit na kinakailangan natin kalingain ang ating mga kababayan na PWD. Kaya ipinanukala natin ang Senate Bill No. 31 na kilala rin bilang Monthly Social Pension for Indigent Persons with Disability Act. Layunin nito na itaguyod ang kapakanan ng ating mga kababayan na PWD sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng buwanang pension na nagkakahalaga ng dalawang libong piso (PhP 2,000.00). Sa gitna ng krisis, higit na dapat maipapadama ng pamahalaan ang kalinga at tulong sa kanyang mga mamamayan. Ang halaga na kanilang matatanggap ay maaaring gamitin bilang tulong medikal, pang-therapy at ayuda na maaring magdulot ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Ang agarang pagpasa sa panukalang batas ay ating tinatanaw na maghahatid ng kagalingan sa kanilang pamumuhay na siya namang magbubunsod ng pambansang kaunlaran. Hinihiling ang pagkakaisa at pagtutulungan upang agarang maihatid ang kinakailangang tulong sa ating mga kababayang PWD. Maraming salamat po.