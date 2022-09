Press Release

September 5, 2022 Cayetano to Senate colleagues: Let's push UP to administer UPCAT Senator Alan Peter Cayetano on Monday urged the Senate to urgently take up the issue of the deferral of the University of the Philippines College Admission Test (UPCAT), saying the University of the Philippines (UP) cannot keep putting off the entrance exam since it gets the lion's share of funds among the country's State Universities and Colleges (SUC). "Kapag walang UPCAT, dalawa ang biktima dito, y'ung bata and y'ung university. Why? Because UP gets 23.41% of the budget of all the SUCs. Almost one fourth of their budget goes to UP - meaning greater funds, greater power, greater responsibility. Hindi pwede ang petiks-petiks diyan at hindi na pwedeng hindi mag-UPCAT. This is so urgent," Cayetano said in a manifestation during the regular Senate session on September 5, 2022. The UP has suspended the UPCAT since 2020 because of the COVID-19 pandemic and has been selecting students based on their high school grades. Noting that the pandemic situation has improved, Cayetano filed Senate Resolution No. 157 on August 25, 2022 strongly urging UP to administer the UPCAT for the next academic year 2023-2024 to make the admission process more holistic. On Friday last week, however, UP announced that it has suspended for the third year its college entrance exam for incoming freshmen. Cayetano said not holding the UPCAT leaves out many deserving students who may not necessarily have the highest grades but can pass the entrance test. "Kung y'ung grades lang titingnan mo, you will not get the best of the best. Pinapatay mo mga pangarap ng mga bata," he said. Before the Senate session on Monday, Cayetano led the organizational meeting of the Senate Committee on Science and Technology, briefly touching on the unsatisfactory UPCAT passing of Philippine Science High School (PSHS) students of only 60.55 percent. This ranks poorly as compared to the school's 97 to 99 percent passing rate during pre-pandemic years. "The Philippines Science High School system has 12 schools and during the administration of UPCAT, they have 97 to 99 percent or almost a hundred percent passing. Nung nawala ang UPCAT, only 60.55 percent ang pumapasa," Cayetano said. "Two years na 'to. Many science high schools around the country are complaining that the best of the best are not getting in kasi mali ang sistema," he added. Cayetano: Ituloy na ang UPCAT ngayong taon Hinimok ni Senador Alan Peter Cayetano ang Senado na agarang harapin ang isyu ng pagpapaliban ng University of the Philippines College Admission Test (UPCAT) dahil nakakakuha ang UP ng pinakamalaking bahagi ng pondo sa mga State Universities and Colleges (SUC) ng bansa. "Kapag walang UPCAT, dalawa ang biktima dito, y'ung bata and y'ung university. Bakit? Dahil nakukuha ng UP ang 23.41% ng budget ng lahat ng SUCs. Halos one fourth ng kanilang budget ay napupunta sa UP - ibig sabihin mas malaking pondo, mas malaking kapangyarihan, mas malaking responsibilidad. Hindi pwede ang petiks-petiks diyan at hindi na pwedeng hindi mag-UPCAT. This is so urgent," wika ni Cayetano sa isang manifestation sa regular session ng Senado noong September 5, 2022. Sinuspinde ng UP ang UPCAT mula noong 2020 dahil sa COVID-19 pandemya at sa halip ay pumipili ito ng mga estudyante batay sa kanilang mga marka sa high school. Dahil bumubuti na ang sitwasyon ng pandemya sa bansa, inihain ni Cayetano ang Senate Resolution No. 157 noong Agosto 25, 2022 na humihimok sa UP na pangasiwaan ang UPCAT para sa academic year 2023-2024 upang gawing mas buo ang proseso ng pagpasok. Sa kabila nito, inihayag ng UP noong Biyernes na suspendido pa rin ang entrance exam sa kolehiyo para sa mga papasok na freshmen. Sinabi ni Cayetano na maraming estudyanteng hindi gaano kataas ang marka ang maiiwan kung walang UPCAT, gayong maaari naman silang makapasa sa pagsusulit. "Kung y'ung grades lang titingnan mo, hindi mo makukuha ang best of the best. Pinapatay mo mga pangarap ng mga bata," sabi niya. Bago ang sesyon ng Senado noong Lunes, pinangunahan ni Cayetano ang pagpupulong ng organisasyon ng Senate Committee on Science and Technology, na panandaliang pinag-usapan ang hindi kasiya-siyang pagpasa ng UPCAT ng mga mag-aaral sa Philippine Science High School (PSHS) na 60.55 porsyento lamang. Mahina ang ranggo nito kumpara sa 97 hanggang 99 porsiyentong pumasa sa paaralan noong mga taon bago ang pandemya. "Ang sistema ng Philippines Science High School ay mayroong 12 na paaralan at sa administrasyon ng UPCAT, mayroon silang 97 hanggang 99 porsiyento o halos isang daang porsyento ang pumasa. Nung nawala ang UPCAT, 60.55 percent lang ang pumapasa," wika ni Cayetano. "Paulit-ulit na sinasabi ng UP na may sarili silang sistema upang matiyak na makukuha natin ang pinakamahusay sa pinakamahusay. So anong nangyari sa kanila ngayong pandemic? Nakakulong lang ba sila sa isang kwarto? Dalawang taon na. Maraming science high schools sa buong bansa ang nagrereklamo na hindi nakakapasok ang best of the best kasi mali ang sistema," dagdag niya.