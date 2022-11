Press Release

October 26, 2022 REVILLA PINASALAMATAN NG MGA TAGA-CAGAYAN SA PERSONAL NA PAGTULONG "NANDITO siya para magbigay ng ayuda, ang nakaraang mga bagyo na may eksperiyensiya tayo, ay siya lamang ang Senador na nakapunta sa probinsiya ng Cagayan" Ito ang bahagi ng pambungad na pananalita ni Cagayan Vice Governor Melvin Boy Vargas nang personal na magtungo sa Lalawigan ng Cagayan si Sen. Ramon Bong Revilla Jr.upang mamahagi ng tulong sa mga labis na naapektuhan nang hagupit ng Bagyong Neneng na dumanas ng matinding pagbaha at landslide. Base sa ulat ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office (PDRRMO) ay umabot sa 2,003 pamilya ang naapektuhan samantalang nasa 6,911 katao naman ang nagsilikas at kasalukuyang nasa evacuation centers. Labingsiyam na kaso ng pagbaha at landslide ang naganap sa iba't-ibang bahagi ng Cagayan kaya marami sa mga residente ang ilang araw ng nasa evacuation area bukod pa sa una na silang sinalanta ng Bagyong Maymay na ilang araw lang ang lumipas ay hinagupit naman sila ng Bagyong Neneng noong nakaraang araw ng Linggo. Alas 7:30 ng umaga nang lumapag sa Cagayan North International Airport sa bayan ng La-Lo si Revilla na dinaluhan ng kaniyang staff na lulan ang mga inihandang Family Food Packs at relief packs para sa mga tao na sinalubong ni Vargas para samahan sa iba't-ibang bayan ng Cagayan. Unang tinungo ni Revilla ang bayan ng Sta. Ana at inalalayan sila ng Mayor doon na si Nelson Robinion, kasunod ay binisita nila ang bayan ng Calamaniugan at tumulong sa pamamahagi ng Family Food packs at relief packs ang Mayor doon na si Isidro Cabaddu at Vice Mayor Jamuel Rosario. Matapos mananghalian ay tinungo naman nina Revilla ang bayan ng Aparri at inalalayan sila ni Mayor Bryan Dale Chan sa pamamahagi, kasunod ay pinuntahan naman nila ang bayan ng Allacpan at naroon si Mayor Harry Florida na tumulong din sa pamamahagi. "Ano man po ang pagsubok na dumating sa ating buhay na tulad ng nangyari sa akin, huwag kayong susuko, hindi ibibigay ng Diyos ang pagsubok na 'yan, kung hindi natin kaya" Ito ang bahagi ng tagubilin ni Revilla sa lahat ng mga taga-Cagayan na isa-isa niyang binigyan ng Family Food Packs at relief goods. Hindi naman magkamayaw sa tuwa ang mga taga-Cagayan na lubos ang pasasalamat kay Revilla na sa dinami-dami umano ng kalamidad na nagdaan sa kanila ay ngayon lamang sila nadalaw ng isang Senador.