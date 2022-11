STATEMENT OF SEN. IMEE MARCOS

As the nation commemorates Undas, we take stock of the swathe of destruction that befell many parts of our country -- from North to South -- brought about by calamitous events, most recently Severe Tropical Storm Paeng and the Magnitude 6.4 Earthquake in Abra.

It is unfortunate that in a season of remembering our departed loved ones, our national consciousness has to deal with the tragic loss of lives and massive damage in infrastructure.

Our profound sympathies go to the families and communities who suffered most from the wrath of Mother Nature -- whose homes were destroyed, whose livelihoods were lost, and whose loved ones were taken away.

On our part, we promise to help our people retrieve their loved ones, restore their health and well being, repair their homes and recover their livelihoods.

Let us take this opportunity to pray for our country that it may be spared from disasters while strengthening our collective faith and resilience as a people.

By God's grace, we shall overcome.

Pahayag ni Senator Imee Marcos tungkol sa kanyang pakikiramay sa mga biktima ng kalamidad sa panahon ng Undas

Habang ginugunita ng bansa ang Undas, sinusuri natin ang malawak na pagkawasak na dumaan sa maraming bahagi ng ating bansa -- mula Hilaga hanggang Timog -- na dulot ng mga kalamidad na tulad ng bagyong Paeng at ng Magnitude 6.4 na Lindol sa Abra.

Nakalulungkot na sa panahon ng pag-alala sa ating mga yumaong mahal sa buhay, kailangang harapin ng ating pambansang kamalayan ang kalunos-lunos na pagkawala ng mga buhay at malaking pinsala sa mga imprastraktura dahil sa nasabing mga kalamidad.

Kami ay taos pusong nakikiramay sa mga pamilya at komunidad na matinding hinagupit ng poot ng Inang Kalikasan -- na ang mga tahanan ay nawasak, na ang mga kabuhayan ay nawala, at ang mga nawalan ng mga mahal sa buhay.

Sa aming bahagi kami ay nangangakong tutulong para mabawi ang inyong mga mahal sa buhay, manumbalik ang inyong kalusugan at kagalingan, ayusin ang nawasak ninyong mga tirahan at makabawi ang inyong kabuhayan

Samantalahin natin ang pagkakataong ito upang ipagdasal ang ating bansa na maligtas sa mga sakuna habang pinalalakas ang ating sama-samang pananampalataya at katatagan bilang mga mamamayan.

Sa awa ng Diyos, tayo ay makakaraos....