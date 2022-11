Press Release

November 10, 2022 Robin Pushes Decongestion and Regionalization of Bilibid as 'Concrete Solution' vs Syndicates The immediate decongestion and regionalization of the New Bilibid Prison will be a concrete solution against syndicates - especially those involved in illegal drugs - still operating inside the national penitentiary, Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla said Thursday. Padilla, a former inmate of the national penitentiary, lamented that the New Bilibid Prison remains a den for bad people, especially after drug lords were incarcerated there. Also, Padilla stressed anew the need for regionalization to help the rehabilitation of inmates by making it easier for their families and loved ones to visit them. "Isa po itong kongkretong solusyon sa problema unang una, ng sobrang population ng bilanggo sa NBP. Dapat diyan ay nasa 5,000 lang yata o 4,000. Noong panahon namin nasa 12,000 kami diyan. Naalala ko pa ho noon pag sa gabi ang kalahati matutulog ang kalahati nakaupo, yan noong panahon namin sa kulungan. At amoy sindikato kaming lahat dahil punong puno na ang selda. Ang selda dapat nasa 40 lang pero lumalabas doon 80 kami (Regionalization is a concrete solution because Bilibid is congested. While it is designed to hold 4,000 to 5,000 inmates, there were 12,000 when I was incarcerated there. It was such that at night, half the inmates would sleep while half are forced to sit. Each cell that is supposed to accommodate 40 inmates held up to 80 inmates)," Padilla said in his interpellation of the 2023 budget of the Department of Justice. "Noong panahon namin, ang mga gang (sa loob ng Bilibid) ay may prinsipyo. Kami po ay may sinusunod na batas at ang mga batas pong yan talagang nadidisiplina po namin ang mga kapatid naming bilanggo. Pero nang nagdatingan diyan ang mga drug lords, doon na po nagkagulo-gulo. Nawala na po ang tinatawag naming batas sa loob ng kulungan (During my time, gangs in Bilibid had principles and discipline. But when the drug lords came, all that discipline was gone)," he added. Senate finance committee chairman Juan Edgardo Angara noted the DOJ will include programs for regionalization in its 2024 budget as it continues to study the issues involved - but stressed the DOJ agrees with Padilla. Meanwhile, Padilla noted that if the prisons are regionalized, it will be easier for families of inmates to visit them, thus helping in the rehabilitation process. One of Padilla's first bills involved the regionalization of Bilibid to address the problem of decongestion and to ensure that inmates are visited by their loved ones. "Ang sinasabi nating BuCor mahirap i-correct ang taong may problema sa pamilya. Ang Number 1 solution para ma-rehab ang isang bilanggo yung kasama niya ang kanyang pamilya (The Bureau of Corrections said it is hard to correct people who have problems with their families. The Number 1 solution to rehabilitate an inmate is to have him/her spend time with family)," Padilla said. Robin: Decongestion at Regionalization ng Bilibid, Kongkretong Solusyon vs Sindikato Ang agahang pag-decongest at pag-regionalize sa New Bilibid Prison ang kongkretong solusyon sa mga sindikatong patuloy na nagiging sangkot sa krimen lalo na ang may kinalaman sa iligal na droga, ayon kay Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla nitong Huwebes. Iginiit ni Padilla - na dating naging bilanggo sa New Bilibid Prison - na ang Bilibid ay patuloy na pugad ng masasamang elemento lalo na't matapos ipinasok doon ang mga drug lord. Binigyang diin din ni Padilla ang kahalagahan ng regionalization sa rehabilitasyon ng mga bilanggo, kung saan mas madali para sa kanilang bisitahin ng mga kamaganak o mahal sa buhay. "Isa po itong kongkretong solusyon sa problema unang una, ng sobrang population ng bilanggo sa NBP. Dapat diyan ay nasa 5,000 lang yata o 4,000. Noong panahon namin nasa 12,000 kami diyan. Naalala ko pa ho noon pag sa gabi ang kalahati matutulog ang kalahati nakaupo, yan noong panahon namin sa kulungan. At amoy sindikato kaming lahat dahil punong puno na ang selda. Ang selda dapat nasa 40 lang pero lumalabas doon 80 kami," ayon kay Padilla sa kanyang interpelasyon sa 2023 budget ng Department of Justice. "Noong panahon namin, ang mga gang (sa loob ng Bilibid) ay may prinsipyo. Kami po ay may sinusunod na batas at ang mga batas pong yan talagang nadidisiplina po namin ang mga kapatid naming bilanggo. Pero nang nagdatingan diyan ang mga drug lords, doon na po nagkagulo-gulo. Nawala na po ang tinatawag naming batas sa loob ng kulungan," dagdag nito. Tugon ni Senate finance committee chairman Juan Edgardo Angara na isasama ng DOJ sa 2024 budget ang regionalization dahil pinagaaralan pa nila ito nang masinsinan, nguni't sang-ayon sila sa hakbang na ito. Dagdag ni Padilla, pag na-regionalize ang mga kulungan, mas madali para sa pamilya ng mga bilanggo na bumisita para makatulong sa proseso ng rehabilitasyon. Isa sa mga unang panukalang batas ni Padilla ay ang tungkol sa pag-regionalize ng Bilibid para matugunan ang problema ng siksikan at para matiyak na mabisita ang mga bilanggo ng mga mahal nila sa buhay. "Ang sinasabi nating BuCor mahirap i-correct ang taong may problema sa pamilya. Ang Number 1 solution para ma-rehab ang isang bilanggo yung kasama niya ang kanyang pamilya," aniya. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=0-v69X1HqmE