Press Release

November 10, 2022 Robin to BI, DSWD: Help the 'Stateless' Filipinos Deported from Sabah Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla on Thursday called on the government agencies concerned to exert all efforts to help the "stateless" Filipinos who were deported from Sabah and are now staying in Tawi-Tawi at Sulu. Padilla said that while some of those deported are not sure if they are Filipinos or Malaysians, most grew up in Sabah believing it is a part of the Philippines. He added he and his office are ready to do their part to address the problem. He particularly called for coordination on the matter between the Bureau of Immigration (BI) and Department of Social Welfare and Development (DSWD). "Noong 2013, pagkatapos ng gulo at malaking giyera sa Lahad Datu, napakaraming mga matatawag nating deported na stateless. Hindi po nila alam kung sila ba ay Pilipino o Malaysian sapagka't ito po ay may kinalaman sa Sabah. Dahil matagal na panahon sila nakatira sa Sabah ang alam nila ang Sabah nasa Pilipinas. Nang nagkaroon ng gulo sila ay dineport. Ngayon di po nila alam kung Pilipino ba sila o Malaysian. Sila ay kawawang kawawa diyan sa lugar ng Tawi Tawi at Sulu (In 2013, after the Lahad Datu standoff, many were deported but stateless. They do not know if they are Filipinos or Malaysians. But many grew up in Sabah believing it to be a part of the Philippines)," Padilla, who champions Filipino Muslims, said during his interpellation of the budget of the Department of Justice for 2023. The Lahad Datu standoff in 2013 stemmed from the incursion of a group claiming to represent the Sultanate of Sulu, which claims Sabah from Malaysia. The Sulu Sultanate won its case before the Madrid High Court in 2020, and the victory was affirmed by the French Arbitration Court in 2022. The French court also ordered Malaysia to pay the Sultanate's heirs $14.9 billion. Senate finance committee chairman Juan Edgardo Angara noted the DOJ is ready to help those who were deported in applying for Philippine residency or citizenship, with the help of the Philippine Statistics Authority. Angara added there had been special missions involving on-site civil registration activities in 2019, where undocumented Filipinos from Sabah plantations were given a chance to register. Some 9,389 Filipinos were helped through this, he said. But Padilla noted most of those deported still could not register. "Sana po magawan lang po natin ng paraan na mapabilis ang ating tugon dito sa mga kababayan nating wala silang kasalanan talaga sa nangyaring yan kundi sila pinanganak sa Sabah (I hope we can find ways to speed up our response to our fellow Filipinos who had no fault in this except that they were born in Sabah)," he said. "Ang hiling ko lang po magkaroon po sana ng mabilis na pagtugon dito, magkaroon ng usapan ang BI at DSWD na harapin po itong problemang ito. At ako po ay handang sumama sa kanila. At ang aking opisina ay handang sumama sa inyo at puntahan natin ang kababayan natin (I hope there will be an immediate response, with the BI and DSWD coordinating their efforts. I and my office are prepared to go with them)," he added. Padilla likewise hoped the Department of Foreign Affairs (DFA) will discuss the matter with Malaysia to help the "stateless" ones who were deported. Robin sa BI, DSWD: Tulungan natin ang mga 'Stateless' na Pinoy Galing Sabah Nanawagan si Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla nitong Huwebes sa mga ahensya ng pamahalaan na gawin ang lahat para tulungan ang mga "stateless" na Pilipinong na-deport galing sa Sabah at ngayo'y nasa Tawi-Tawi at Sulu. Ayon kay Padilla, bagama't ilan sa mga na-deport ay hindi alam kung sila ay Pilipino o Malaysian, karamihan ay matagal nang nakatira sa Sabah at sa pagkaalam nila, nasa Pilipinas ang Sabah. Dagdag ni Padilla, handa siya at ang kanyang tanggapan na magkaroon ng mabilis na pagtugon dito. Hiniling niya na magkaroon ng usapan ang Bureau of Immigration (BI) at Department of Social Welfare and Development (DSWD) tungkol dito. "Noong 2013, pagkatapos ng gulo at malaking giyera sa Lahad Datu, napakaraming mga matatawag nating deported na stateless. Hindi po nila alam kung sila ba ay Pilipino o Malaysian sapagka't ito po ay may kinalaman sa Sabah. Dahil matagal na panahon sila nakatira sa Sabah ang alam nila ang Sabah nasa Pilipinas. Nang nagkaroon ng gulo sila ay dineport. Ngayon di po nila alam kung Pilipino ba sila o Malaysian. Sila ay kawawang kawawa diyan sa lugar ng Tawi Tawi at Sulu," ani Padilla, na kumakatawan sa mga Pilipinong Muslim, sa interpelasyon niya ng budget ng Department of Justice para sa 2023. Ang insidente sa Lahad Datu sa Sabah halos isang dekada nang nakaraan ay nag-ugat sa paglusob ng grupong nagpakilalang kumakatawan sa Sultanato ng Sulu na umaangkin sa Sabah mula sa Malaysia. Napanalunan ng Sultanato ng Sulu ang kaso sa Madrid High Court noong 2020, at pinagtibay ng French Arbitration Court ang desisyon nitong 2022, at inatasan ang Malaysia na magbayad ng may kabuuhang $14.9 bilyon sa mga tagapagmana ng Sultanato. Tugon ni Senate finance committee chairman Juan Edgardo Angara na handa ang DOJ na tulungan ang mga na-deport na nais mag-apply ng Philippine residency o citizenship, sa tulong ng Philippine Statistics Authority. Dagdag ni Angara, nagkaroon na rin ng special mission na on-site civil registration activity noong 2019, kung saan nakapagrehistro ang mga walang dokumentong Pilipino sa plantation sa Sabah. Mga 9,389 na Pilipino ang natulungan dito, aniya. Nguni't pinunto ni Padilla na karamihan sa mga na-deport ay hindi nakarehistro. "Sana po magawan lang po natin ng paraan na mapabilis ang ating tugon dito sa mga kababayan nating wala silang kasalanan talaga sa nangyaring yan kundi sila pinanganak sa Sabah," aniya. "Ang hiling ko lang po magkaroon po sana ng mabilis na pagtugon dito, magkaroon ng usapan ang BI at DSWD na harapin po itong problemang ito. At ako po ay handang sumama sa kanila. At ang aking opisina ay handang sumama sa inyo at puntahan natin ang kababayan natin," iginiit niya. Samantala, umaasa si Padilla na ang Department of Foreign Affairs (DFA) ay nakikipagusap sa Malaysia para matulungan ang mga "stateless" na na-deport. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=0-v69X1HqmE