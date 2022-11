Press Release

November 15, 2022 Gatchalian proposes November to be National Reading Month Senator Win Gatchalian is proposing to declare November of every year as the National Reading Month, which will be celebrated with nationwide reading programs. Gatchalian made this proposal in Senate Bill No. 475 or the National Reading Month Act, which seeks to develop the habit and inculcate a culture of reading in basic education learners and their communities. The National Book Week is also celebrated every last week of November. Under the proposed measure, the National Library and all congressional, city, and municipal libraries, as well as barangay reading centers are mandated to participate in the month-long celebration. Gatchalian also said that it mandates Public Telecommunications Entities (PTEs) to provide free access to the Department of Education's (DepEd) online educational platforms, digital libraries, and other online knowledge hubs and sites without any additional financial burden on all subscribers. The DepEd shall also be mandated to host a book fair in coordination with the National Book Development Board. As the lead coordinating body in conducting activities for the National Reading Month, the DepEd shall maximize public participation from the barangay to the regional levels, which entails engagement of the expertise, services, and resources of the media, book publishers, private libraries, learners' parents, families, and other stakeholders. "Ang pagbabasa ay isa sa mga pinakamahalagang pundasyon ng ating mga kabataan na dapat patatagin. Sa pamamagitan ng panukala nating National Reading Month, paiigtingin natin ang pakikilahok ng ating mga komunidad upang isulong ang kultura ng pagbabasa," said Gatchalian, Chairman of the Senate Committee on Basic Education. The lawmaker also proposes that all purchases of any reading materials, whether in traditional, digital, or audio format, made in the month of November shall be discounted at a rate not lower than 20% of the regular price. The proposed measure is an intervention on learners' poor performance as shown in past international standardized assessments, according to Gatchalian. In the 2018 Programme for International Student Assessment (PISA), the average score of 15-year-old Filipino learners in Reading was 340 points, the lowest among the 79 participating countries together with Dominican Republic. Results of the 2018 PISA also showed that 80% of students did not reach a minimum level of proficiency in Reading. Gatchalian isinusulong na ideklarang National Reading Month ang Nobyembre Iminumungkahi ni Senador Win Gatchalian na ideklara ang Nobyembre ng bawat taon bilang National Reading Month, kung saan magsasagawa ng mga programang magsusulong sa pagbabasa. Nakasaad ang panukalang ito ni Gatchalian sa Senate Bill No. 475 o ang National Reading Month Act na layong isulong ang kultura ng pagbabasa sa mga mag-aaral sa basic education at kanilang mga komunidad. Samantala, sa huling buwan ng Nobyembre ay ipinagdiriwang din ang National Book Week. Sa ilalim ng naturang panukala, ang National Library at lahat ng mga congressional, city, municipal libraries, at pati na ang mga barangay reading centers ay binibigyan ng mandato na makilahok sa gagawing mga programa ng National Reading Month. Isinusulong din na gawing mandato sa mga Public Telecommunications Entities (PTEs) na magbigay ng libreng access sa mga online educational platforms, digital libraries, at iba pang mga online knowledge hubs at sites ng Department of Education (DepEd). Imamandato din sa DepEd ang pagsasagawa ng book fair sa pakikipagtulungan ng National Book Development Board. Bilang pangunahing ahensyang mamumuno sa pagdiriwang ng National Reading Month, dapat hikayatin ng DepEd ang pakikilahok ng publiko mula sa antas ng barangay hanggang sa rehiyon. Dapat hikayatin din ng DepEd ang media, book publishers, mga pribadong aklatan, mga magulang, at iba pa mga stakeholders na ibahagi ang kanilang kaalaman, serbisyo, at resources. "Ang pagbabasa ay isa sa mga pinakamahalagang pundasyon ng ating mga kabataan na dapat patatagin. Sa pamamagitan ng panukala nating National Reading Month, paiigtingin natin ang pakikilahok ng ating mga komunidad upang isulong ang kultura ng pagbabasa," ani Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education. Iminumungkahi din ni Gatchalian ang hindi bababa sa dalawampung (20) porsyentong discount sa regular price ng mga reading materials, mapa-tradisyunal man o digital na format, na bibilhin sa buwan ng Nobyembre. Paliwanag pa ni Gatchalian, ang panukalang batas ay isang hakbang upang iangat ang kalidad ng mga batang estudyante sa international standardized assessments. Matatandaan na sa 2018 Programme for International Student Assessment (PISA), nakakuha ng pinakamababang marka ang mga labinlimang taong gulang na mga mag-aaral na nakilahok sa Reading o Pagbasa sa halos walumpung (79) bansa. Ayon sa resulta ng 2018 PISA, hindi naabot ng walumpung (80) porsyento ng mga mag-aaral ang minimum level ng proficiency sa Reading o Pagbasa.