DSWD, Robin Extend Help to Residents Affected by Paeng Floods in Zambales, Mindanao

The Department of Social Welfare and Development (DSWD), in coordination with Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla, extended assistance over the weekend to residents in Mindanao who were affected by floods brought by Tropical Cyclone Paeng.

DSWD staff and representatives from Padilla's Senate office gave P5,000 each to 1,962 beneficiaries in Zamboanga City, Patikul (Sulu), and Bongao (Tawi-Tawi).

Among those who received aid were 948 from Zamboanga City last Nov. 15 (P4.74 milyon); 645 from Patikul, Sulu last Nov. 17 (P3.225 milyon); and 369 from Bongao (Tawi-Tawi) last Nov. 18 (P1.845 milyon).

The team from Padilla's office included Christine Joy Borbon, Mary Antonette Mendiola, and Rasul Domado.

Padilla, who also held a similar relief operation with Sen. Bong Go last Nov. 15 in Zambales, thanked DSWD Sec. Erwin Tulfo for coordinating with his team.

DSWD at Robin, Namahagi ng Tulong sa Nasalanta ni Paeng sa Zambales, Mindanao

Namahagi ng tulong ang Department of Social Welfare and Development (DSWD), katuwang si Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla, sa mga nasalanta ng baha na dulot ng Bagyong Paeng sa tatlong lugar sa Mindanao nitong nakaraang weekend.

Magkasamang nagbigay ang staff ng DSWD at mga kinatawan ng Senate office ni Padilla ng tig-P5,000 sa 1,962 benepisyaryo sa Zamboanga City, Patikul (Sulu) at Bongao (Tawi-Tawi).

Kasama sa nabigyan ng tulong ang 948 na taga-Zamboanga City noong Nobyembre 15 (P4.74 milyon); 645 na taga-Patikul, Sulu noong Nobyembre 17 (P3.225 milyon); at 369 na taga-Bongao (Tawi-Tawi) noong Nobyembre 18 (P1.845 milyon).

Ang mga nag-abot ng tulong ay kinabibilangan nina Christine Joy Borbon, Mary Antonette Mendiola, at Rasul Domado.

Si Padilla, na nag-relief operation din sa Zambales noong Nobyembre 15 kasama si Sen. Bong Go, ay nagpasalamat kay DSWD Sec. Erwin Tulfo sa pakikipagugnayan.