November 21, 2022 NATIONAL HIJAB DAY

Senator Robinhood Padilla

Nobyembre 21, 2022 Ako po ay tumitindig ngayong hapon sa bulwagang ito upang iulat po ang naging resulta ng pagdinig ng Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs patungkol po sa pinaguusapan na World Hijab Day. Ito pong Senate Bill No. 1410 ay inihain bilang substitusyon sa mga sumusunod na Senate Bills - Senate Bill No. 805 ng ating mahal na Senador Jinggoy Estrada at Senate Bill No. 1272 ng inyong lingkod - na nagdedeklara po sa unang araw ng Pebrero bilang Pambansang Araw ng Hijab. Kasama rin po natin sa ating mithiin ang Tagapangulo ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na si Senadora Risa Hontiveros, at ang atin pong kaibigan na si Senador Lito Lapid. At siyempre po gayundin po si Senador Ramon "Bong" Revilla Jr. Ang kanyang finile ang Senate Bill No. 1418 noong Oktubre 27, 2022. Magkakasama po dito ang Apat na Sikat. Bagamat nauna nang nabuo at naisumite ang ulat ng Komite noong ika-20 ng Oktubre 2022, nagkaroon po tayo ng ugnayan sa ating mahal na Senador upang maitala siya bilang kapwa sponsor ng panukalang Pambansang Araw ng Hijab. Sa pamamagitan po ng pagdinig na ginanap ng ating komite noong ika-22 ng Setyembre, kasama ang ating mga pinagpipitaganang miyembro ng Muslim communities at ibang pang sangay ng pamahalaan, hindi lamang nabigyang linaw ang kahulugan ng panukalang batas na ito, ngunit lalo't higit nitong pinag-alab ang ating damdamin sa mas malalim na implikasyon ng pagsasabatas ng komemorasyon ng Araw ng Hijab. Ang pagsuot ng hijab po ng kababaihan na Muslim batay sa kanilang paniniwala ay protektado po ng ating Saligang Batas. Ang hijab ay isang belo na nakatakip sa buhok ng isang babae. Madali po itong ilarawan sapagka't tulad kung paanong nakatakip ng belo ang Birheng Maria, sumakanya po ang kapayapaan, ganoon din po ang mga babae na naka-hijab. Ito po ang itinataguyod ng panukalang batas: ang malayang pagganap ng karapatan ng mga hijabi na walang pangamba sa diskriminasyon at takot sa pamamagitan ng pagsulong ng "awareness" o pagkakaunawaan sa Pambansang Araw ng Hijab. Para po sa inyong lingkod, sampu ng ating mga kapatid na Muslim, ito po ay sumasagisag sa paghilom, paglaya, at pagkakaisa. Una po, bilang isang Muslim, ang inyong lingkod ay buhay na saksi sa mga aktwal at salaysay ng iba't-ibang uri at porma ng diskriminasyon na nararanasan ng ating mga kapatid na kababaihang Muslim na nakasuot ng hijab. Ang ilan sa ating mga naging panauhin sa ating isinagawang pagdinig ay nagbahagi rin ng kanilang mga personal na karanasan: mula sa pagpapaalis ng kanilang suot na hijab dahil hindi daw ito 'naaangkop' sa isang institusyon o maging sa mga pampublikong lugar; ang hindi pagtanggap sa isang propesyon dahil sa nakakasagabal daw po na 'takip' sa ulo; hanggang sa pangha-harass at pag-atake sa mga mag-aaral na kilala noon bilang isang 'Boy Recto' sa mga naka-hijab noong '90s sa University Belt, Sampaloc, Maynila. Ang mas nakakalungkot po - ang mga istoryang ito na sumusugat sa kanilang mga puso ay tila naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng ating mga kapatid. Mahal na Ginoong Pangulo, ito ay salamin rin ng masalimuot na reyalidad na kinahaharap ng ating mga kapatid na Muslim sa pandaigdigang saklaw: 69% ng mga kababaihan na nagsusuot ng hijab ay nakaranas ng insidente ng diskriminasyon ayon sa pag-aaral po ng American Civil Liberties Union; 61% na mga mag-aaral na Muslim ay nakaranas ng bullying base sa relihiyon; 17% ng mga Muslim na estudyante ang nakaranas ng pisikal na panliligalig tulad ng pagtanggal ng kanilang hijab; at 33% ng mga estudyanteng Muslim ang nag-ulat na binago nila ang kanilang hitsura, pangalan, at iba pa, upang itago ang kanilang relihiyon base sa ulat ng Council on American-Islamic Relations sa Massachusetts. Ayon sa resulta ng 2005 Pulse Asia Suvey na inilahad sa 2005 Philippine Human Development Report, 47% ng mga nakilahok sa survey ay naniniwala po na ang mga Muslim ay terorista at extremists; at 39% ay nagsasabi na mayroon silang diskriminasyon sa mga Muslim. Kung kaya naman ako po ay naniniwala na ang pagtulak natin sa panukalang batas na ito para sa kampanya ng pampublikong kamalayan sa kahulugan ng pagsusuot ng hijab ay magiging daan upang sa wakas ay unti-unting maghilom na ang mga sugat na matagal nang iniinda ng ating mga kababaihang Muslim. Ginoong Pangulo, ang panukalang batas na ito ay sumisimbulo rin po sa paglaya - sa paglaya ng ating mga kababaihan upang maipahayag ang tunay nilang pagkakakilanlan na walang bahid ng hiya, takot, at pangamba mula sa mga matang mapanghusga. Sa pamamagitan ng ating malawakang kampanya, mas marami po ang mabibigyan ng kaalamanan at mas makakaunawa sa tunay na kahulugan ng hijab - na hindi po ito basta isang piraso lamang ng tela - bagkus, ito po ay sumisimbulo sa respeto sa sarili at pagkapribado ng isang babaeng Muslim. Ginoong Pangulo, napapanahon ang ating adbokasiya sa mga pandaigdigang isyu sa ngayon. Lahat tayo ay nagimbal sa pagkamatay ni Mahsa Amini ng Iran noong Setyembre 16, tatlong araw matapos siyang arestuhin ng morality police sa Tehran, na siya ring nag-udyok sa pagkalat ng malalaking protesta sa bansa. Habang tumitindi ang pag-aklas, kumalat ang mga videos ng kababaihang naggugupit ng kanilang buhok at nagsusunog ng kanilang mga hijab -- mga pagkilos na nagsilbing pahayag ng galit na nakadirekta sa pulisya na responsable sa pagkamatay ni Mahsa Amini, at maigting na pagtanggi sa patakaran ng sapilitang pagsusuot ng hijab. Ang panukalang batas, Ginoong Pangulo, ay nakatutok sa pagrespeto sa mga hijabi, at wala po itong kinalaman sa sapilitang pagsuot ng hijab. Muli't muli po - ito ay isang kampanya na magkaroon tayo ng isang araw sa kalendaryo para sa "awareness" at tamang kaalaman ukol sa mga hijabi upang ma-proteksyunan sila laban sa diskriminasyon at maging malaya sa pagganap sa kanilang paniniwala. Sumiklab din ang mga protesta sa India patungkol sa opresyon sa malayang pagsusuot ng hijab. Masidhi ang damdamin ng mga hijabi sa isyu ng pagbabawal sa mga estudyanteng Muslim na pumasok na may suot ng hijab sa kanilang mga silid-aralan sa isang pampublikong kolehiyo sa distrito ng Udupi ng Karnataka. Kasunod nito, mas maraming institusyong pang-edukasyon sa buong estado ang nagbawal sa mga babaeng Muslim na magsuot ng hijab. Nagpakawala ng mga protesta ang mga hijabi na humantong sa pagsasampa ng kaso na ngayon ay nakabinbin sa kanilang Korte Suprema. Maswerte pa po tayo Ginoong Pangulo sapagkat malayong mangyari sa atin ang mga kaganapang tulad nito sa kadahilanan na ang ating Saligang Batas mismo ang nagmandato sa kalayaan ng lahat na ipahayag ang kanilang paniniwala sa relihiyon, kaakibat nito ay ang pananamit katulad ng hijab. Ayon sa Seksyon 5, Artikulo III ng Saligang Batas, "dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng paghahayag ng relihiyon at pagsamba nang walang pagtatangi o pamimili." Nararapat lamang po na bigyan natin ng laya ang bawat isa na ipahayag ang kanilang tradisyon, kultura, relihiyon, at paniniwala. Ginoong Pangulo, atin din pong binibigyang-diin na ang deklarasyon sa unang araw ng Pebrero upang gunitain ang Araw ng Hijab ay sumasagisag rin po sa isang inklusibo at nagkakaisang lipunan. Simula pa nang naitatag ang World Hijab Day noong 2013 ni Nazma Khan, isang imigrante sa United States of America mula sa Bangladesh, tinatayang 190 na bansa na po ang nakikibahagi sa selebrasyon ng araw na ito. Ang World Hijab Day ay isang paraan upang pagyamanin ang pag-unawa sa pagsusuot ng hijab sa pamamagitan ng pag-imbita sa mga kababaihan, Muslim man o hindi, na maranasan ang pagsusuot ng hijab sa loob ng isang araw. Ang komemorasyong ito ay naglalayong puksain ang diskriminasyon laban sa mga babaeng Muslim na pinipiling magsuot ng hijab. Noong 2014 po, nagbigay ng pribilehiyong talumpati si Representative Jim Hataman-Salliman tungkol sa pagdiriwang ng 2014 World Hijab Day. Sa sumunod na taon, naghain ng panukalang batas si Representative Sitti Djalia Turabin-Hataman sa Kongreso upang italaga ang Pebrero 1 kada taon bilang National Hijab Day. Umabot na rin po noon ang panukalang ito sa bulwagan ng Senado nang ihain ni Senador Juan Miguel Zubiri noong ika-18 Kongreso ang Senate Bill No. 2081 na siyang pinagsama kabilang ang House Bill No. 8249 sa ilalim ng Committee Report No. 360, na ini-sponsor ng ating mahal na Senadora Imee Marcos upang ideklara ang National Hijab Day. Ngunit bago pa man po ang mga mahahalagang kaganapang ito, mayroon na tayong mga representante mula sa Muslim communities kabilang na sina Sister Samira Gutoc, Atty. Maisara D. Latiph, at BTA Member ng Parliament Diamela Disimban-Ramos at ng marami pa nating kasamahan, na matagal nang nagsusulong ng pagtataguyod at pagprotekta sa karapatan ng ating mga kapatid na Muslim, kabilang na ang malayang pagsusuot ng hijab. Ito rin pong panukalang batas na ito ay sinusuportahan ang Bangsamoro Women Commission. Ang Bangsamoro Parliament po ay nagpasa din ng isang resolusyon sa pagdeklara sa February 1 bilang Hijab Day. Ika nga po ni Sister Maisara noong nakaraang pagdinig: ito po ay 30 years in the making. Nararapat lamang po na tayo ay magpasa ng batas pangkalahatan na maghahatid ng mensahe ng pagkakaisa at inklusyon para sa lahat ng miyembro ng lipunan, anuman ang kanyang relihiyon, kultura, at paniniwala. Ginoong Pangulo, nais ko pong ulit-ulitin, o ika nga'y bigyang diin - na ang layunin po ng panukalang batas na aking inihahain ngayon sa ating bulwagan - ay ang pagdedeklara ng komemorasyon o paggunita sa pambansang araw ng hijab. Batid ko pong ipaunawa sa lahat na hindi rin po natin sinasabing dapat ituring na isang holiday ang unang araw ng Pebrero, sapagkat dalawa lamang po ang okasyon na ipinagdiriwang ng ka-Musliman: ang Eid al-Fitr at ang Eid al-Adha. Nilalayon rin po nating himukin ang mga ahensya ng gobyerno, mga paaralan, at ang pribadong sektor upang gunitain ang Pambansang Araw ng Hijab upang ipalaganap ang kaalamanan patungkol sa sagisag ng takdang araw na ito. Ang atin pong isinusulong ay inihahalintulad natin sa isang pambansang kampanya upang itaas ang antas ng pampublikong kamalayan sa simbolo ng hijab, kaalinsabay ng pagsisikap nating lumikha ng isang mahabagin, payapa, at inklusibong lipunan. Sa puntong ito, akin pong iminumungkahi na ang bawat miyembrong naririto sa bulwagang ito ay maging kapwa may-akda sa Senate Bill 1410 bilang pakikiisa sa ating mabuting layunin. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Shukran. Akin po ang karangalan. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=SrpwuroTgAM