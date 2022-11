Press Release

November 21, 2022 Robin Pushes Healing, Freedom and Unity in Sponsoring National Hijab Day Bill Healing, Freedom and Unity. Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla stressed these values Monday as he sponsored a Senate bill seeking to make Feb. 1 as National Hijab Day. In his sponsorship speech for Senate Bill 1410, Padilla pointed out the bill symbolizes these three - as well as an end to discrimination especially against Muslim women who wear the hijab. Padilla noted he had witnessed and had heard of stories of various forms of discrimination experienced by Muslim women, just for wearing their hijab. "Kung kaya naman ako po ay naniniwala na ang pagtulak natin sa panukalang batas na ito para sa kampanya ng pampublikong kamalayan sa kahulugan ng pagsusuot ng hijab ay magiging daan upang sa wakas ay unti-unting maghilom na ang mga sugat na matagal nang iniinda ng ating mga kababaihang Muslim (I believe sponsoring this bill for an awareness campaign on the importance of wearing the hijab would pave the way for the healing of wounds borne by our Muslim women)," he said. He added the bill symbolizes freedom for women to express themselves without feeling shame or fear from those who "judge" them. Also, Padilla stressed the hijab is not just a piece of cloth - but is a symbol of respect for Muslim women. Padilla likewise cited Sec. 5, Art. III of the 1987 Constitution, which guarantees freedom of religion and worship. "Ginoong Pangulo, atin din pong binibigyang-diin na ang deklarasyon sa unang araw ng Pebrero upang gunitain ang Araw ng Hijab ay sumasagisag rin po sa isang inklusibo at nagkakaisang lipunan (Mr. President, our bid to declare Feb. 1 as National Hijab Day symbolizes our effort for an inclusive and united society)," he said. "Ika nga po ni Sister Maisara noong nakaraang pagdinig: ito po ay 30 years in the making. Nararapat lamang po na tayo ay magpasa ng batas pangkalahatan na maghahatid ng mensahe ng pagkakaisa at inklusyon para sa lahat ng miyembro ng lipunan, anuman ang kanyang relihiyon, kultura, at paniniwala (As Sister Maisara said in a previous hearing, this measure is 30 years in the making. It is but proper that we pass such a measure to send a message of unity and inclusion for all members of society, regardless of religion, culture and belief)," he added. Padilla also clarified he does not mean National Hijab Day to be a holiday - rather, it is to raise public awareness of the hijab as we strive to foster a compassionate and inclusive society. In his sponsorship speech, Padilla noted he was one of five senators pushing for a National Hijab Day - the others being Senators Jinggoy Estrada, Ramon "Bong" Revilla Jr., Risa Hontiveros, and Lito Lapid. Robin, Isinulong ang Paghilom, Paglaya, at Pagkakaisa sa Pag-Sponsor ng National Hijab Day Bill Paghilom, paglaya, at pagkakaisa. Ito ang iginiit ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla ngayong Lunes sa kanyang pagsulong sa panukalang batas na ginugunita ang Pebrero 1 bilang National Hijab Day. Sa kanyang sponsorship speech para sa Senate Bill 1410, ipinunto ni Padilla na ang panukalang batas ay sumasagisag sa tatlong asal na ito - at sa pagpigil sa diskriminasyon lalo sa kababaihang Muslim na nakasuot ng hijab. Ayon kay Padilla, nasaksihan niya ang aktwal at salaysay ng iba't-ibang uri at porma ng diskriminasyon na nararanasan ng ating mga kapatid na kababaihang Muslim na nakasuot ng hijab. "Kung kaya naman ako po ay naniniwala na ang pagtulak natin sa panukalang batas na ito para sa kampanya ng pampublikong kamalayan sa kahulugan ng pagsusuot ng hijab ay magiging daan upang sa wakas ay unti-unting maghilom na ang mga sugat na matagal nang iniinda ng ating mga kababaihang Muslim," aniya. Dagdag niya, ang panukalang batas na ito ay sumisimbulo rin po sa paglaya ng mga kababaihan upang maipahayag ang tunay nilang pagkakakilanlan "na walang bahid ng hiya, takot, at pangamba mula sa mga matang mapanghusga." Iginiit din ni Padilla na ang hijab ay hindi basta isang piraso lamang ng tela - "bagkus, ito po ay sumisimbulo sa respeto sa sarili at pagkapribado ng isang babaeng Muslim." Pinunto niya ang Seksyon 5, Artikulo III ng Saligang Batas, kung saan "dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng paghahayag ng relihiyon at pagsamba nang walang pagtatangi o pamimili." "Ginoong Pangulo, atin din pong binibigyang-diin na ang deklarasyon sa unang araw ng Pebrero upang gunitain ang Araw ng Hijab ay sumasagisag rin po sa isang inklusibo at nagkakaisang lipunan," ayon kay Padilla. "Ika nga po ni Sister Maisara noong nakaraang pagdinig: ito po ay 30 years in the making. Nararapat lamang po na tayo ay magpasa ng batas pangkalahatan na maghahatid ng mensahe ng pagkakaisa at inklusyon para sa lahat ng miyembro ng lipunan, anuman ang kanyang relihiyon, kultura, at paniniwala," dagdag niya. Nilinaw din ni Padilla na hindi niya nais ituring na isang holiday ang unang araw ng Pebrero. Bagkus, nais niyang itaas ang antas ng pampublikong kamalayan sa simbolo ng hijab, "kaalinsabay ng pagsisikap nating lumikha ng isang mahabagin, payapa, at inklusibong lipunan." Sa kanyang sponsorship speech, naging isa si Padilla sa limang senador na nagsusulong sa panukalang batas para sa National Hijab Day - kasama sina Sen. Jinggoy Estrada, Ramon "Bong" Revilla Jr., Risa Hontiveros, at Lito Lapid. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=SrpwuroTgAM