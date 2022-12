Press Release

December 2, 2022 Youth awareness of HIV/AIDS at all-time low; Gatchalian to seek inquiry on sexuality education Amid the recent observance of World AIDS Day on December 1, Senator Win Gatchalian pressed the need to strengthen comprehensive sexuality education (CSE), especially as the Filipino youth's awareness of human immunodeficiency virus (HIV) and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) hit its lowest level since 1994. From 95% in 1994, the percentage of young Filipinos aged 15-24 who have heard of HIV and AIDS dropped by 19 percentage points to 76% based on the 2021 Young Adult Fertility and Sexuality Study (YAFSS) of the University of the Philippines Population Institute's (UPPI). The study also revealed the persistence of myths and misconceptions on HIV and AIDS among the Filipino youth. For instance, more than half or 52% of Filipino youth incorrectly believed that a person could get HIV by sharing food with someone who is infected. About two in five or 40% did not believe that a healthy-looking person can have HIV. For Gatchalian, these results show the urgency of strengthening sexuality education in the country, especially because the Philippines is the country with the fastest growing HIV epidemic in the Asia Pacific region. Between 2010 and 2020, HIV incidence in the country increased by 237%, according to the Department of Health (DOH). AIDS-related deaths, on the other hand, increased by 315% from 200 in 2010 to 820 in 2020. Earlier this year, Gatchalian filed Proposed Senate Resolution No. 13, which seeks a Senate inquiry on the rise of HIV infections and teenage pregnancies. The inquiry will review the current policy on (CSE) to assess the comprehensiveness of its scope and the effectiveness of its implementation. In 2020, there were 115,100 people living with HIV in the country, while 90% of new infections were recorded among young males who have sex with males, said the DOH. The agency also warned that should the trend persist the number of HIV cases nationwide could reach 330,000. "Kung hindi natin mapapaigting ang kaalaman ng ating mga kabataan sa HIV at AIDS, hindi natin mapipigilan ang pagtaas ng mga bagong kaso sa ating bansa. Kaya naman lalo nating kailangang patatagin ang sexuality education upang matulungan ang ating mga kabataan na magkaroon ng sapat na kaalaman at proteksyon," said Gatchalian, Chairman of the Senate Committee on Basic Education. Kakulangan sa kaalaman ng kabataan sa HIV/AIDS ikinababahala ni Gatchalian Sa gitna ng pagdiriwang ng World AIDS Day nitong nagdaang Disyembre 1, iginiit ni Senador Win Gatchalian ang pangangailangan para sa pagpapaigting ng comprehensive sexuality education (CSE), lalo na't ang kaalaman ng mga kabataan pagdating sa human immunodeficiency virus (HIV) at acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) ay nasa pinakamababang antas simula noong 1994. Batay sa 2021 Young Adult Fertility and Sexuality Study (YAFS5) ng University of the Philippines Population Institute (UPPI), bumaba sa 76% ang bilang ng mga kabataang 15-24 gulang na nakarinig ng tungkol sa HIV at AIDS o 19 percentage points mula 95% noong 1994. Lumabas din sa naturang pag-aaral na nananatili ang mga maling paniniwala tungkol sa HIV at AIDS. Halimbawa, mahigit kalahati (52%) ng mga kabataang Pilipino ay naniniwalang maaaring maipasa ang HIV sa pagbabahagi ng pagkain ng isang pasyenteng may HIV. Dalawa naman sa bawat lima (40%) ang hindi naniniwalang maaaring magkaroon ng HIV ang isang taong mukhang malusog o healthy-looking. Para kay Gatchalian, ipinapakita ng mga resultang ito ang kahalagahan ng pagpapatatag sa sexuality education, lalo na't ang Pilipinas ang bansang may pinakamabilis na pagtaas ng mga bagong kaso ng HIV sa buong rehiyon ng Asia-Pacific. Mula 2010 hanggang 2020, tumaas ng 237% ang HIV incidence sa bansa, ayon sa Department of Health. Umakyat naman ng 315% ang bilang ng mga namamatay na may kaugnayan sa AIDS o 820 noong 2020 mula 200 noong 2010. Inihain ni Gatchalian ngayong taon ang Proposed Senate Resolution No. 13 upang masuri ng Senado ang patuloy na pagdami ng mga HIV infections at mga maagang pagbubuntis. Kasabay nito ang pagrepaso sa pagpapatupad ng CSE upang malaman kung epektibo nga ito. Ayon pa sa DOH, noong 2020 ay may 115,000 katao sa bansa na may HIV at humigit-kumulang 90% rito ay mga batang kalalakihang nakikipagtalik sa mga kapwa nila lalaki. Babala ng DOH, aakyat sa 330% ang bilang ng mga HIV cases kung magpapatuloy ang kasalukuyang bilis ng pagkalat nito sa bansa. "Kung hindi natin mapapaigting ang kaalaman ng ating mga kabataan sa HIV at AIDS, hindi natin mapipigilan ang pagtaas ng mga bagong kaso sa ating bansa. Kaya naman lalo nating kailangang patatagin ang sexuality education upang matulungan ang ating mga kabataan na magkaroon ng sapat na kaalaman at proteksyon," ani Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education.