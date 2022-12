Press Release

December 6, 2022 Robin: Malicious Disinformation Should Not Go Unpunished Malicious disinformation should not go unpunished as it violates the rights of others, Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla stressed on Tuesday. Padilla, who chairs the Senate Committee on Public Information and Mass Media, said the constitutional right to freedom of expression should never be abused. "Pag nilagyan na natin ng malisya na gusto mo siraan ang tao, yan ay mali na. Yan ho ang pagtapak na sa karapatan ng kapwa mo. At dapat lang yan may karampatang penalty (When we add malice in an attempt to destroy another person's reputation, that is not right. That is violating the rights of a fellow person. And there should be a penalty for that)," said Padilla at the hearing of the Senate Committee on Justice and Human Rights. "Gawin man nating civil man yan o ano man yan, kailangan po talaga meron yang parusa (Whether the penalty is civil or in another form, we should make sure we punish this wrong)," he added. According to Padilla, there is nothing wrong with creating content on news or social media platforms - but it is a different matter if the freedom of expression is abused and weaponized against others. Thus, he said there is a need for a law to ensure punishment for those who abuse the constitutional right to "freedom of expression." "Hindi pupwedeng kapag sinabi nating kalayaan pwede mo nang tapak-tapakan ang kapwa mo, gumawa ka ng imbento, hindi naman siguro ganoon. Kailangan talaga pag sinabing kalayaan e pantay-pantay tayo diyan. Di pwede yan na wala tayong susundin na batas kaya tayo may batas, kaya tayo may kalayaan gumawa ng batas para sundin natin. Di pwedeng free-for-all ito para tayong nagsusuntukan lang sa bar di pupuwede. Kailangan sumunod sa batas (We cannot allow people to use the freedom of expression to trample on the rights of others by using fabricated stories. We cannot have a situation similar to a free-for-all inside a bar. We should craft a law that everyone will follow)," he said. Robin: Pananadyang Paninira, Dapat Tumbukin ng Parusa Ang pananadyang paninira sa pamamagitan ng paglathala ng maling impormasyon ang dapat tumbukin ng parusa dahil pagtapak na ito sa karapatan ng kapwa, ayon kay Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla nitong Martes. Iginiit ni Padilla, na tagapangulo ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, na hindi dapat abusuhin ang kalayaan ng pamamahayag sa ilalim ng ating Saligang Batas. "Pag nilagyan na natin ng malisya na gusto mo siraan ang tao, yan ay mali na. Yan ho ang pagtapak na sa karapatan ng kapwa mo. At dapat lang yan may karampatang penalty," ani Padilla sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights. "Gawin man nating civil man yan o ano man yan, kailangan po talaga meron yang parusa," dagdag niya. Ayon kay Padilla, walang mali sa paggawa ng content maging sa news o social media, nguni't ibang usapan na kung gagamitin ang kalayaan ng pamamahayag para mang-api o manira. Dagdag ni Padilla, kailangang magkaroon ng batas para tiyaking may parusa ang mga maghahalo ng malisya sa "freedom of expression." "Hindi pupwedeng kapag sinabi nating kalayaan pwede mo nang tapak-tapakan ang kapwa mo, gumawa ka ng imbento, hindi naman siguro ganoon. Kailangan talaga pag sinabing kalayaan e pantay-pantay tayo diyan. Di pwede yan na wala tayong susundin na batas kaya tayo may batas, kaya tayo may kalayaan gumawa ng batas para sundin natin. Di pwedeng free-for-all ito para tayong nagsusuntukan lang sa bar di pupuwede. Kailangan sumunod sa batas," aniya.