December 7, 2022 Sen. Robinhood Padilla's Opening Statement

Hearing on Medical Cannabis

December 7, 2022 Muli po, sa mga kapwa kong mahal na Senador na kapiling natin ngayong umaga, sa mga panauhin po natin sa pagdinig na ito, isang karangalan po na makasama kayo sa makasaysayang araw na ito. Sa araw na ito ay nagbubukas tayo ng pintuan at pag-aruga sa mga pasyenteng matagal nang kumakatok sa puso ng mga kinauukulan upang mabigyang katuparan ang kanilang mga kahilingan sa pagkakaroon sa access sa inaasam na lunas - ang medical cannabis. Karapatan po ng pasyente ang pumili ng nararapat na gamot na kanyang nararamdaman. Sa kasalukuyan limitado ang paggamit sa cannabis sa medical at therapeutic na pamamaraan. Obligasyon po natin bilang mambabatas na punuan ito, na bigyan ng kalayaang mamili ang may karamdaman ng paraan ng paggamot na sa tingin niya ay nararapat sa kanya, kaagapay ng prescription ng kanyang duktor. Noon pa man ay kasama na isinusulong ng inyong lingkod ang legalisasyon ng compassionate na gamit ng marijuana para sa medikal at therapeutic na benepisyo nito. Simula nang ihain ng inyong lingkod ang Senate Bill 230 o Medical Cannabis Compassionate Access Act of the Philippines, ang isa sa pinakaunang panukalang batas na aking isinumite, na sinundan ng makailang beses kong pagtayo sa bulwagan ng Senado manawagan ng pagbubukas ng kaisipan sa usaping ito - batid ko pong marami na rin sa ating mga kababayan ang nagtaas ng kanilang mga kilay. Gayunpaman, batid din natin ang napakaraming mga matang muling nagkaroon ng liwanag at pag-asa. Ngunit tulad po ng iba pang mga panukala, hindi po kaila sa inyong lingkod - na sana ay nauunawaan din ng lahat nang buong puso - na bahagi ng ating proseso sa lehislatura ay ang pagkalap ng opinyon at suhestiyon mula sa mga eksperto, mga medical professionals, sangay ng pamahalaan, pribadong sektor, at iba't iba pang mga stakeholders na kinakailangan nating marinig upang busisiin, talakayin, at lalo pang pagtibayin ang batas na ating isinusulong. Sa araw pong ito ang ating inaanyayahan ay ang mga nagpahayag ng suporta sa panukala. Sa mga susunod pong pagpupulong atin naman pong aanyayahan ang mga nagpahayag ng pagsalungat o reserbasyon sa panukala. Nasisiguro kong mahaba pa ang ating magiging lakbayin bago magkaroon ng katuparaan ang ating mabuting mithiin na makapagbibigay ng abot-kayang lunas at makapagdugtong pa ng buhay ng ating mga kababayan. Ngunit ika nga po nila - ang bawat paglalakbay ay nagsisimula sa isang maliit na unang hakbang. Ikinagagalak kong makasama kayo panimula sa ating paglalakbay upang maging gabay natin sa ating talakayan. Naririto po ang ilan sa mga katangunang nanggagaling sa taumbayan na nais nating mabigyan ng kasagutan bilang kayo po ang mas nakakaalam at mga expert sa mga bagay na ito. Una po, para po sa mga patient groups at advocates: 1. Paano makakatulong ang panukalang batas Senate Bill No. 230 sa kalagayan ng mga Pilipinong may malubhang sakit tulad ng epilepsy at kanser?

2. Gaano kahalaga ang medical cannabis bilang alternatibo o pantulong sa protocol ng paggamot sa mga pasyenteng may sakit? Higit bang mas mabuti ito kesa sa ibang gamot na may mga side effect?

3. Sa inyo pong karanasan, gaano kahirap ang kasalukuyang proseso sa pag access ng medical cannabis sa bansa? Gaano naman po ito kamahal?

4. Ano po ba itong mga Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, 4 na drugs, substance. At bakit mahalaga na ma-reclassify ang cannabis? Sa atin naman pong mga eksperto sa larangan ng medical cannabis policy and regulation at cannabis cultivation, processing at manufacturing, meron tayong mga bisita na imported galing sa US. Pasasalamatan natin unang una si Ms. Sara Cruz na galing sa Sacramento; at ang atin pong pamangkin na Mr. Dexter Padilla na galing sa California sila po ay galing sa US, umuwi po para po sa pagdinig na ito. Maraming salamat sa inyong pagdalo at sa inyong pagmamalasakit sa ating mga kababayan. Ito po ang mga tanong sa inyo: 1. Sa karanasan at kadalubhasaan ninyo sa usapin ng medical cannabis sa ibang bansa, sa tingin po ba ninyo, napapanahon na ba upang maging legal na din ng medical cannabis for compassionate use in the Philippines? In your experience and expertise in the field of medical cannabis in other countries, do you think it is an opportune time to legalize medical cannabis for compassionate use in the Philippines?

2. Ito po ba ay doable? Masasabi po ba nating feasible ang panukalang ito? Is this legislation doable? Would you say the proposed policy is feasible?

3. Ano ba yung best practices pagdating sa usapin ng medical cannabis sa ibang bansa? What are the best practices with regard to the use of medical cannabis in other countries?

4. Ano ang mga posibleng hamon at oportunidad sa mungkahi na gawing legal ang medical cannabis? What are the possible challenges and opportunities in the proposal to legalize medical cannabis?

5. Ano ang posibleng maging ambag ng medical cannabis sa ekonomiya ng bansa? What are the possible contributions and benefits of medical cannabis to the economy of the Philippines? Ito po ang tanong natin para sa lahat: Mayroon ba kayong mga tiyak na komento at mungkahi upang higit na maiyos ang kung ano mang partikular na mga seksyon o probisyon ng Senate Bill No. 230? Do you have concrete comments and suggestions to further improve the particular sections or provisions of Senate Bill No. 230? Hangad ko po na maging malaya at produktibo ang ating pagdinig ngayong araw. Maraming salamat po. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=HLCmwUqtJPA