Gatchalian: 2023 national budget to support ALS learners

Learners enrolled under the Alternative Learning System (ALS) will receive support under the 2023 national budget, Senator Win Gatchalian assures.

The bicameral conference committee report on the 2023 national budget, which Congress ratified on December 5, carried Gatchalian's proposal to allocate P562 million of the Department of Education's (DepEd) budget for the implementation of ALS programs and the provision of ALS learning resources. The allocation also covers the provision of transportation and teaching aid allowances to ALS teachers and DepEd-engaged community ALS implementors. The P562 million budget falls under Flexible Learning Options.

ALS is a parallel learning system that provides a viable alternative to the existing formal education instruction. It encompasses both nonformal and informal sources of knowledge and skills.

During the deliberations on the proposed DepEd budget for 2023, Gatchalian emphasized the need to secure funding for ALS. He pointed out how ALS became a casualty of the COVID-19 pandemic and the prolonged lack of face-to-face classes in the Philippines. Based on DepEd data as of March 14 this year, there were 472,869 learners enrolled in ALS for School Year 2021-2022, 38% lower compared to pre-pandemic levels.

"Ang ALS ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga kababayan nating hindi natapos ang kanilang pag-aaral. Ngunit nang tumama ang pandemya, nakaranas ng matinding dagok ang mga programa ng ALS, kaya naman sa ilalim ng 2023 national budget, tiniyak nating mabibigyan ng suporta ang mga mag-aaral sa ALS upang hindi sila mapag-iwanan sa muling pagbangon ng bansa," said Gatchalian, Chairman of the Senate Committee on Basic Education.

Gatchalian is the principal author and sponsor of the Republic Act No. 11510 (ALS Act) which institutionalizes, strengthens, and expands the ALS program to provide increased opportunities for out-of-school children in special cases and adult learners, including indigenous peoples, to develop basic and functional literacy and life skills, and pursue an equivalent pathway to complete basic education.

Gatchalian: Pondo para sa ALS tiniyak sa 2023 budget

Tiniyak ni Senador Win Gatchalian na makakatanggap ang mga mag-aaral ng Alternative System (ALS) ng kaukulang suporta sa ilalim ng 2023 national budget.

Sa bicameral conference committee report sa 2023 national budget na niratipikahan kamakailan ng Kongreso, inaprubahan ang panukala ni Gatchalian na maglaan ng P562 milyon sa ilalim ng DepEd budget para sa pagpapatupad ng mga programa sa ALS at sa probisyon ng mga learning resources. Saklaw din ng naturang pondo ang transportation and teaching aid allowances sa mga ALS teachers at sa mga community ALS implementers. Ang P562 milyon ay nakalaan sa ilalim ng Flexible Learning Options.

Ang ALS ay ang ang impormal na sistemang nagsisilbing alternatibo sa pormal na sistema ng edukasyon. Bahagi ng ALS ang mga di-pormal na mga paraan ng pagbabahagi ng kaalaman.

Sa pagtalakay ng panukalang budget ng DepEd para sa taong 2023, binigyang diin ni Gatchalian ang pangangailangan ng ALS ng kaukulang pondo. Aniya, malaking dagok ang dinanas ng ALS dahil sa epekto ng pandemya ng COVID-19 tulad ng kawalan ng face-to-face classes sa bansa. Batay sa datos ng DepEd noong nakaraang Marso 14, wala pang kalahating milyon (472,869) ang mga nag-enroll sa ALS para sa School Year 2021-2022, mas mababa ng 38% kung ihahambing sa bilang na naitala bago ang pandemya.

"Ang ALS ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga kababayan nating hindi natapos ang kanilang pag-aaral. Ngunit nang tumama ang pandemya, nakaranas ng matinding dagok ang mga programa ng ALS, kaya naman sa ilalim ng 2023 national budget, tiniyak nating mabibigyan ng suporta ang mga mag-aaral sa ALS upang hindi sila mapag-iwanan sa muling pagbangon ng bansa," ani Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education.

Si Gatchalian ang pangunahing may-akda at sponsor ng Republic Act No. 11510 (ALS Act) na siyang nag-institutionalized, nagpatatag, at nagpalawig sa ALS. Ito ay upang mabigyan ng pangalawang pagkakataon sa edukasyon ang mga out-of-school children in special cases at nakatatandang mga mag-aaral, kabilang ang mga indigenous peoples, at iba pang mga nangangailangang mag-aaral. Sa ilalim ng ALS, mapapaigting din ang kanilang basic at functional literacy at life skills.