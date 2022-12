Press Release

December 16, 2022 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON MAHARLIKA WEALTH FUND CERTIFIED AS URGENT Certify urgent? Eh kung ang gawin munang urgent kaya ay ang pagbaba ng presyo ng pagkain para may disenteng Noche Buena, ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa lalo ang mga teacher at health workers, at ang ayuda sa matatanda, solo parents at mga may kapansanan? This Maharlika wealth fund is premature, and a misplaced priority. Distracted na naman tayo. Our economy is already hurting now, imagine the world of pain we'll be in if we rush head first into a P250 billion mistake.