SENATOR NANCY BINAY'S CHRISTMAS 2022 MESSAGE

Bagamat hindi pa rin po tayo ganap na malaya mula sa iba't ibang banta ng sakit, napakalaking bagay na unti-unti na tayong nakakangiti makalipas ang halos tatlong taon na pandemya.

Many of us have been feeling the pinch, and the pain, and perhaps do not see a reason to celebrate Christmas.

Yet time and time again, we are reminded that so much love and hope remain, and we see people continue to share what they have -time, resources, compassion- to help their brethren who are struggling to cope with our present reality.

Hindi man marangya ang Pasko ng karamihan, buong taon naman nating isinasabuhay ang diwa ng kapanganakan ng Panginoon. Damayan, pagtutulungan, pagmamahalan, lagi't lagi natin itong ginagawa nang bukal sa ating loob.

Sa ganitong paraan tayo makakabangon.

Maligayang Pasko sa sambayanang Pilipino!