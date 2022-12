Press Release

December 26, 2022 Gatchalian: Beware of GCash scam ahead of SIM registration rollout Senator Win Gatchalian cautioned subscriber identification module (SIM) users, such as mobile phone and laptop consumers, against a recently discovered GCash scam ahead of the start of SIM registration on December 27. Gatchalian cited a fraudulent email apparently coming from GCash Promotions advising recipients that their transactions have been restricted and to reinstate the said feature, recipients have to pre-register by simply clicking a link, a process that could potentially compromise their online security. This has been confirmed by the GCash Team as a scam. "Ipinaglaban natin ang pagsasabatas ng SIM registration sa nakalipas na maraming taon dahil gusto nating protektahan ang mga gumagamit ng SIM laban sa panloloko ng cyber criminals. Kailangan nating abisuhan ang ating mga kababayan na mag-ingat nang husto laban sa mga sari-saring pambibiktima ng mga kawatan," Gatchalian said. Starting December 27 this year, SIM users need to register their SIMs within 180 days or 6 months or face getting deactivated from their respective service providers. A co-author of Republic Act 11934, or the SIM Registration Act, Gatchalian also urged SIM users to register their respective SIMs as soon as possible, emphasizing that doing so would enable authorities to track criminal-minded individuals who take advantage of unsuspecting customers. Gatchalian also said the law includes provisions that would ensure the protection of customers' personal information. "Identity theft is precisely one of the online schemes that we want to prevent relative to the enactment of the SIM registration law. The process for the disclosure of personal information is a rigid one that necessitates a court order," he emphasized. Gatchalian said SIM users need to make sure that they register only through a secure platform or website provided by their respective service providers. The process of registration requires the following information including full name, date of birth, gender, address, and valid government ID or similar documents with a photo, while business users must provide their business name, business address, and the full name of an authorized signatory. Gatchalian: Mag-ingat sa GCash scam sa gitna ng paglulunsad ng SIM registration Nagbabala si Senador Win Gatchalian sa mga gumagamit ng subscriber identification module o SIM, sa mobile phone o laptop, laban sa natuklasang GCash scam bago magsimula ang SIM registration na nakatakda sa Disyembre 27. Isiniwalat ni Gatchalian ang isang mapanlinlang na email na galing sa "GCash Promotions" na nagpapayo sa mga nakatanggap na ang kanilang mga transaksyon ay nagkaroon ng restrictions at upang maibalik ang features, sila ay kailangang mag-pre-register sa pamamagitan ng pag-click sa isang link. Maaaring makompromiso nito ang online security. Ang naturang mapanlinlang na email ay kinumpirma ng GCash Team na isa ngang scam. "Ipinaglaban natin ang pagsasabatas ng SIM registration sa nakalipas na maraming taon dahil gusto nating protektahan ang mga gumagamit ng SIM laban sa panloloko ng cyber criminals. Kailangan nating abisuhan ang ating mga kababayan na mag-ingat nang husto laban sa mga sari-saring pambibiktima ng mga kawatan," ani Gatchalian. Simula Disyembre 27 ngayong taon, kailangang irehistro ng mga gumagamit ng SIM ang kanilang SIM sa loob ng 180 araw o 6 na buwan kung ayaw nilang ma-deactivate mula sa kani-kanilang service provider. Bilang co-author ng Republic Act 11934, o ang SIM Registration Act, hinimok ni Gatchalian ang mga SIM users na irehistro ang kani-kanilang mga SIM sa lalong madaling panahon. Binigyang-diin niya na ito ay magbibigay-daan sa mga awtoridad na subaybayan ang mga indibidwal na gustong magsamantala sa mga customers. Sinabi rin ni Gatchalian na nasa panukalang batas ang mga probisyon na magtitiyak sa proteksyon ng personal na impormasyon ng mga customer. "Ang identity theft ay isa sa mga online scam na gusto nating pigilan kaugnay sa pagsasabatas ng SIM registration. Ang proseso para sa pagbubunyag ng personal na impormasyon ay isang mahigpit na proseso na nangangailangan pa ng isang court order," dagdag nya. Sinabi ni Gatchalian na kailangang tiyakin ng mga gumagamit ng SIM na sila ay magparehistro lamang sa pamamagitan ng isang secure na platform o website na ibinigay ng kani-kanilang mga service provider. Ang proseso ng pagpaparehistro ay nangangailangan ng impormasyon, kabilang ang buong pangalan, petsa ng kapanganakan, kasarian, address, at valid government ID o mga katulad na dokumento na may larawan, habang ang mga business user ay dapat magbigay ng kanilang pangalan ng negosyo, address ng negosyo, at buong pangalan ng isang authorized signatory.