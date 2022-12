Press Release

December 30, 2022 HONTIVEROS TO MALACAÑANG: REVIEW, UPDATE COLOR-CODED TRAVEL RESTRICTIONS AMID COVID SURGE ABROAD Sa patuloy na paglobo ng mga kaso ng COVID-19 sa mainland China at iba pang bansa, business as usual is not an option. Bago sana lumarga ang Pangulo sa planong state visit sa China, kailangang magtakda muna ang administrasyon ng karagdagang layers of health security and safety protocols para sa mga turistang papasok sa Pilipinas ngayong bagong taon. Bukod sa eligibility ng turista batay sa kanyang vaccination status, nananawagan ako sa IATF na agarang suriin at i-update ang ating color coded travel restrictions, lalo na at inaasahan ang pagdagsa ng mga turista. Pag-aralan na rin dapat ng Malacañang ang iba't-ibang paraan para na rin sa kaligtasan at kalusugan ng mamamayang Pilipino. Tulad na lamang ng pagkakaroon ng single destination entry para sa mga foreign tourists mula sa mga bansang may mataas na insidente ng COVID-19, nang sa gayon ay maiayos ang koordinasyon sa national-local governments na tatanggap sa mga bisitang turista. Kailangan nating masiguradong may sapat tayong kakayahan para tumugon sa kakailanganing testing, tracing, at treatment. Umaasa rin tayo na ang China, base sa napagkasunduang International Health Regulations noong 2005, ay maging bukas at tapat sa pagbabahagi ng mga datos at impormasyon tungkol sa tunay na kalagayan at estado ng kanilang COVID-19 infections. At sa ating mga kababayan namang tatanggap ng mga turista, lalo na sa mga frontliners pagdating sa travel industry, patuloy tayong mag-ingat, magpabakuna at magpa-booster, ugaliing mag-mask at sumunod sa minimum public health standard. Bagaman kinikilala natin ang freedom of movement ng bawat isa, natutunan na natin noong 2020 na ang pagbabantay sa ating mga borders ay isang matibay na paraan upang siguraduhing matatag ang proteksyon ng mga Pilipino laban sa COVID-19 at mga bagong variants nito. Kung isinara natin ang mga borders natin noon, naiwasan sana ang ganoong karaming nagkasakit at namatay, at mas naihanda ang ating health system. We have been here before. Let us prove we are learning from the lessons of the past.