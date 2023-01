Press Release

December 31, 2022 SEN. NANCY BINAY'S NEW YEAR 2023 MESSAGE The past years have humbled us in many ways, yet the past has also taught us to look within ourselves, and to focus on what are most important. Much has happened that has tested our will and dimmed our outlook on life. Yet with every new year comes the hope of renewal, a chance to start again and learn from what has transpired in the past to craft something better. Sa pagsalubong natin ng bagong taon, pareho pa rin ang mga sangkap na kailangan natin upang malagpasan natin ang mga balakid sa harap natin. Pagtutulungan, malasakit para sa kapwa. Hindi mawawala ang kapangyarihan na nagmumula sa pagkakaisa at pagbubuklod ng lakas para sa nag-iisang layunin. Tuloy-tuloy man ang hamon, patuloy pa rin tayong babangon. Mula po sa aming pamilya, Manigong Bagong Taon--at Mabuhay tayong lahat!